Apple


Устройства компании Apple продаются и имеют большую популярность практически в любой стране мира. Однако зачастую Apple не всё равно, в какой стране вы используете свой гаджет.

Дело в том, что от вашей геолокации зависит доступность тех или иных приложений, сервисов, беспроводных модулей и радиочастот. Кроме того, законодательство, касающееся мобильных гаджетов и их использования, в разных странах довольно серьезно различается. Чтобы урегулировать все эти нюансы, Apple просит пользователя указать свою страну при создании единого «яблочного» аккаунта для экосистемы — Apple ID.

Но что, если вы хотите скачать приложение, но для вашей страны оно недоступно в App Store? Или же воспользоваться каким-то сервисом, но он пока не запустился в вашем регионе? Иногда, чтобы выйти из положения, можно попробовать сменить страну в Apple ID. Кроме того, эта возможность пригодится, когда вы просто переезжаете в другую страну на какое-то время, или даже насовсем.

Чтобы сменить страну обслуживания Apple ID на iPhone или iPad:
  • Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя;
  • Найдите строку «Медиаматериалы и покупки» (рядом с ней будет значок App Store);
  • Нажмите «Страна и регион»;
  • Найдите в списке нужную страну и примите пользовательское соглашение.
Apple ID

Есть еще один способ:
  • Откройте приложение App Store;
  • Нажмите на свою аватарку в углу экрана, а после этого — на свое имя профиля;
  • Выберите «Страна и регион», найдите нужную страну в списке и примите пользовательское соглашение.
Чтобы сменить страну обслуживания Apple ID на Mac:
  • Откройте «Системные настройки»
  • Нажмите на кнопку Apple ID напротив своего имени;
  • Выберите «Медиаматериалы и покупки»
  • Нажмите кнопку «Управлять» напротив строки «Учетная запись»
  • В открывшемся окне выберите «Изменить страну или регион» напротив строки «Страна».
Apple ID

Нужно учитывать, что для приобретения платного софта в App Store устройство может потребовать ввести корректные реквизиты выбранной страны — платежную карту в местной валюте или настоящий адрес проживания. Кроме того, после смены страны обслуживания в аккаунте App Store может перейти в нее не сразу, а после нескольких закрытий и открытий магазина (или перезагрузки аппарата); для «убедительности» можно включить VPN-сервер той страны, которую вы выставили в аккаунте. 

Есть еще один нюанс: устройство не позволит сменить страну обслуживания, если на текущем Apple ID подключена подписка Apple Music или Apple TV. 

Ранее я рассказывал, как сменить email-адрес, привязанный к Apple ID.



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