Apple внесла ряд программных обновлений в наушники AirPods в новых операционных системах. Все они были представлены на презентации Apple WWDC 2021. 


Вот они: 

  • Возможность поиска AirPods Pro и AirPods Max, в частности с помощью приложения  «Локатор»; также оно предупредит, что вы вышли из дома без них 
  • Поддержка Dolby Atmos в Apple Music 
  • Использование в качестве слухового аппарата 
  • Можно отрегулировать уровень внешних шумов, благодаря тому, что микрофоны теперь анализируют звуки и разделяют их 
  • Пространственное звучание добавляется в Mac с процессором М1 


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