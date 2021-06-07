Apple внесла ряд программных обновлений в наушники AirPods в новых операционных системах. Все они были представлены на презентации Apple WWDC 2021.
Вот они:
- Возможность поиска AirPods Pro и AirPods Max, в частности с помощью приложения «Локатор»; также оно предупредит, что вы вышли из дома без них
- Поддержка Dolby Atmos в Apple Music
- Использование в качестве слухового аппарата
- Можно отрегулировать уровень внешних шумов, благодаря тому, что микрофоны теперь анализируют звуки и разделяют их
- Пространственное звучание добавляется в Mac с процессором М1
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