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Для чего нужен AirTag







Apple продолжает укреплять позиции в категории носимой электроники. Сначала были часы Apple Watch и наушники AirPods, а теперь к ним прибавились метки AirTag. В первую очередь это функциональный гаджет, который способен стать стильным аксессуаром.AirTag выполнен в минималистичном дизайне. Гаджет представляет собой небольшого размера «таблетку» белого цвета, задник которой изготовлен из нержавеющей стали. К пластикой части отсутствуют какие-либо претензии, а вот глянцевую металлическую сторону очень легко поцарапать. Под съемной крышкой располагается элемент питания CR2032. По словам Apple, одной такой батарейки хватает приблизительно на год автономной работы. Это нам предстоит проверить в ближайшем будущем. Впрочем, внезапно AirTag не отключится, iPhone предупредит владельца о том, что заряд элемента питания подходит к концу и было бы неплохо его заменить.Конструкция трекера защищена от воды. При покупке AirTag на сайте Apple или в приложении Apple Store для дополнительной кастомизации доступна гравировка. На пластиковую поверхность можно нанести свои инициалы или смайлики эмодзи. Сделать это можно абсолютно бесплатно.Метка поставляется в компактной коробочке. Она начнет работать сразу после извлечения защитного «язычка» из целлофана. После этих манипуляций поднесите AirTag к своему iPhone и смартфон сразу же оповестит о наличии нового гаджета рядом. После этого будет предложено настроить маячок.Сразу стоит отметить магию Apple — настраивается AirTag очень быстро путем пошаговых подсказок. Сначала iOS или iPadOS предлагает присвоить гаджету имя. Его можно выбрать из предложенных вариантов или придумать своё. Я решил назвать свой аксессуар «007». После этого к имени нужно добавить эмодзи.Мы перечислили основные этапы настройки нового AirTag. После прохождения вышеупомянутых этапов операционная система предлагает привязать устройство к Apple ID. Это финальный шаг в активации, а затем гаджет появится в приложении «Локатор». Найти его можно в разделе «Вещи».Привязка к Apple ID обеспечивает безопасность устройству. Это необходимо в случае, если AirTag будет потерян. Другой пользователь не сможет подключить метку своему iCloud. Таким образом купертиновцы сделали кражу новинок бесполезной.Управление функциональностью AirTag осуществляется в приложении «Локатор». Там показывается текущее местоположение метки, возможность воспроизвести звук и активация режима пропажи. Также вы сможете переименовать гаджет.Функция воспроизведения звука полезна в случае, если вещь с AirTag была потеряна где-то поблизости. Например, когда вы забыли, где оставили ключи от квартиры или автомобиля. Мы проверили эту возможность — звук довольно громкий и хорошо различим.Активация режима пропажи необходима в случае, когда вещь потеряна и отсутствует возможность найти её поблизости с помощью звукового сигнала. При включении этой функции необходимо указать свой контактный номер телефона. Человек, нашедший предмет с вашим AirTag может поднести к нему смартфон на iOS или Android и у него на экране будет показана информация для связи с вами.Трекер AirTag транслирует по Bluetooth защищённый сигнал, который принимают ближайшие устройства с включённой функцией «Сеть Локатора». Они перенаправляют геопозицию метки в iCloud. Таким образом владелец может увидеть местоположение вещи с прикрепленным AirTag на карте в приложении «Локатор». Данные предаются анонимно в зашифрованном виде для сохранения конфиденциальности.Apple не была бы собой, если бы изначально не позаботилась о безопасности. Местоположение AirTag на карте может просматривать только владелец. Информация о геопозиции и история перемещений не хранятся на трекере. Компания утверждает, что даже они не знают, где находится ваш AirTag и какие устройства помогли его обнаружить.Тайно следить за людьми с помощью AirTag не получится. В случае, если чужой трекер окажется в ваших вещах и будет перемещаться вместе с вами, ваш iPhone сообщит об этом. Чуть позже маячок в таком сценарии начнет издавать звуковой сигнал. Это необходимо, если вы пропустили оповещение о чужом AirTag в ваших вещах.После презентации стало сразу понятно, что Apple создавала AirTag с балансом в сторону стильного гаджета, поэтому для трекеров было выпущено множество различных дополнительных аксессуаров. В ассортименте у компании брелки с кольцом и подвески из кожи и полиуретана. Первые доступны в черном, коричневом и красном цвете, а вторые — в оранжевом, желтом, черном и белом. Помимо этого, Apple предлагает элитную серию Hermes.Стоимость одного AirTag составляет 2990 рублей, а комплект из четырех трекеров обойдется в 9990 рублей. Это не много и не мало, учитывая функциональность метки. Новинка значительно расширяет функциональность iPhone и позволяет сэкономить время и нервы.С помощью AirTag можно контролировать местонахождение ключей, кошелька, багажа или даже питомца. И это еще не все сценарии применения. Определенно, трекер можно порекомендовать к приобретению забывчивым пользователям. Во всех остальных случаях начать лучше с покупки одной метки для того, чтобы попробовать вписать её в свою экосистему и сценарии повседневного использования.