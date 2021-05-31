Дизайн: величие

Экран: он здесь главный

Эргономика и производительность

Аксессуары: дополнительные возможности

Камеры

Шах и мат другим планшетам







Apple выработала идеальный дизайн-код для актуальных моделей своих планшетов, который, к слову, пришелся по душе и другим производителям. Новый iPad Pro сохранил свой узнаваемый силуэт, но если говорить о 12,9-дюймовой модели, то она незначительно прибавила в весе — 682 грамма и толщина 6,4 мм.В плане конструктивных элементов — всё осталось на своих привычных местах. На правой грани: кнопки регулировки громкости, площадка для крепления и зарядки Apple Pencil, а также слот для nanoSIM. На верхнем торце: кнопка питания, отверстия динамиков и микрофона. На нижнем расположились только динамики и порт Thunderbolt/USB 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с.Материалы корпуса оставляют приятные тактильные ощущения. На стекле нанесено качественное олеофобное покрытие, отталкивающее следы от пальцев. Благодаря этому фронтальная панель очень легко очищается обычной сухой салфеткой.Новый iPad Pro с процессором M1 доступен в двух версиях: 11 и 12,9 дюйма. Самый топовый дисплей Liquid Retina XDR на технологии mini-LED получила только модель с большой диагональю, которая и попала к нам на обзор.Контрастность дисплея составляет 1 000 000:1. Это позволяет iPad Pro передавать максимально реалистичную картинку, которая наиболее близка и естественна к восприятию человеческим зрением. Яркость экрана достигает 1000 кд/м² на всей площади экрана и 1600 кд/м² в пиковом режиме. У дисплея широкий цветовой охват (P3), а также имеется поддержка технологий True Tone и ProMotion.По-настоящему все достоинства нового экрана раскрываются во время просмотра или при работе с HDR-контентом. Протестировать это можно в сервисе Apple TV+. Кино и сериалы с поддержкой расширенного динамического диапазона выглядят впечатляюще и это еще мягко сказано. Например, визуально одно из самых ярких впечатлений оставила серия документалок «Земля ночью в цвете».Сразу стоит оговорить один момент по поводу воспроизведения видео. Большинство обычных роликов с YouTube вряд ли доставят такие же сильные эмоции. Чтобы раскрыть весь потенциал экрана iPad Pro 2021, нужно обязательно посмотреть видео в формате HDR.По-началу возникло ощущение, что iPad Pro 2021 с диагональю 12,9 дюйма для моих повседневных задач будет великоват. За несколько дней использования я переосмыслил свои сценарии и пришел к выводу, что для мобильного компьютера это универсальный размер. Для меня новинка вышла за грани устройства для потребления контента, хотя и в этом устройство продолжает демонстрировать себя великолепно.Я поставил перед собой задачу — на некоторое время полностью отказаться от MacBook Air в пользу iPad Pro с процессором M1. Этот небольшой эксперимент поможет понять, сможет ли планшет в моих потребностях (работа и развлечения) заменить мне ноутбук. Результатами такого добровольного отказа я поделюсь подробнее в другом материале. Если кратко, эксперимент удался, но пришлось пойти на некоторые компромиссы. Например, мне временно пришлось отказаться от Capture One для работы с фотографиями и перейти на Lightroom. Особых затруднений это не вызвало. Поскольку я очень много работаю с текстом, для меня практически незаменима утилита Caramba Switcher. Она умеет автоматически переключать языки. Для iPad я ничего подобного не нашел. В остальном планшет справился со всеми моими требованиями.Я не стал запускать Geekbench и другие бенчмарки на новом iPad Pro. Больше чем уверен в том, что результаты этих искусственных тестов способны удивить, но, к сожалению они дают какого-либо объективного понимания производительности новинки.Переходом на M1 в iPad компания Apple планирует максимально унифицировать аппаратное обеспечение своих компьютеров и мобильных устройств. Это хорошо для всех. Разработчикам проще создавать софт в таких условиях, а пользователи получают высококачественный опыт на всём парке гаджетов из своей экосистемы.Производительность iPad Pro 2021 будет раскрываться постепенно с помощью выхода тяжелых игр и профессионального софта в App Store для iPadOS. Что касается игровых проектов, то прямо сейчас мощность M1 можно «пощупать» в полноценном порте Devinity 2: Original Sin. В более ранних релизах планшет ведет себя ожидаемо хорошо. К примеру, в LoL: Wild Rift во время трехчасовой игровой сессии ни разу не обнаружились просадки FPS на «ультрах».Модельный ряд iPad Pro 2021 получил обновленный порт Thunderbolt/USB 4, раскрывающий множество различных возможностей. Скорость его передачи достигает 400 Гб/с. Теперь к планшету можно подключать профессиональные мониторы, в том числе Apple Pro Display XDR с разрешением 6K. Помимо этого, обновленный разъем способен заряжать другие гаджеты.На протяжении всего срока тестирования для меня стали незаменимы два аксессуара: чехол-обложка Smart Folio и клавиатура Smart Keyboard. Первый выполняет роль повседневной защиты экрана, а второй подключается исключительно для работы. Smart Keyboard позволяет настроить удобный угол обзора и быстро набирать текст. Ход его кнопок мягкий и приятный, а еще есть трекпад. В iPadOS работают почти все привычные сочетания клавиш из macOS, поэтому переучиваться не пришлось. По размеру клавиатура очень близка к MacBook Air.Для фото- и видеосъемки я iPad не использую, поскольку под рукой есть iPhone 12 Pro Max, который быстрее и проще достается из кармана. Тем не менее про камеры нового планшета Apple стоит рассказать подробнее. Основной модуль состоит из двух объективов: широкоугольный 12 МП и сверхширокоугольный 10 МП. Всё это сопровождается вспышкой True Tone и датчиком LiDAR. Основной сенсор позволяет снимать видео в разрешении 4K с частотой 60 FPS. Система поддерживает фотосъемку в расширенном динамическом диапазоне с применением функции Smart HDR 3 и алгоритмов машинного обучения. Лазерный датчик LiDAR используется для быстрой автофокусировки в условиях с плохим освещением.Фронтальная система TrueDepth теперь комплектуется 12-мегапиксельной камерой. Помимо съемки, всё это отвечает за разблокировку по лицу Face ID. Качество съемки на фронталку заметно выросло, но это еще не всё. Apple оснастила селфи-камеру поддержкой режима «В центре внимания». Работает это следующим образом, датчик по время съемки, например, при звонке по FaceTime, фокусируется на вас и следит за вашим движением. Можно перемещаться по помещению и приглашать в кадр других участников — вы все равно останетесь в центре внимания.Я довольно давно не пользовался планшетами на постоянной основе. Новый iPad Pro с процессором M1 поначалу вызвал у меня сомнения своими габаритами, но теперь занимает почетное место на моем рабочем столе. Это универсальное устройство, в котором я вижу огромный потенциал. Потреблять качественный контент на нём доставляет удовольствие, а еще он может вполне заменить мне рабочий ноутбук и стать для него функциональным аксессуаром, например, в качестве дополнительного дисплея или графического планшета.Стоит ли брать 12,9-дюймовый iPad Pro 2021? Определенно, здесь будет утвердительный ответ в том случае, если вы прямо сейчас находитесь в стадии выбора топового решения в категории планшетов. Процессор M1 подарил новому iPad колоссальный запас производительности на несколько лет вперед, а это означает, что новинку можно рассматривать в качестве долгосрочной перспективы.