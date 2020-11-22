23 ноября начинается «Черная пятница» на AliExpress. По масштабу это главная распродажа года, сопоставимая с 11.11 — подешевеет большинство товаров, скидки могут превышать 90%.

Если вы планируете покупку устройства под конец года, это лучшее время. Собрали для вас лоты с самыми интересными устройствами. Добавляйте их в корзину сейчас, оплачивайте прямо на старте распродажи, пока все не разобрали.

Основная страница распродажи.

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TILUCHSHIY5000 - 5000₽ от 60000₽

BLACK3500 - 3500₽ от 45000₽

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SOBLACK500 - 500₽ от 5500₽

KLASS300 - 300₽ от 4000₽

Автомобильный держатель для телефона на магните

Цена: от 344 руб. вместо 981 руб.

Магнит — главная фишка устройства, смартфон надежно закрепится, а боковые грани не поцарапаются при резких скачках автомобиля. Материал — пластик. Устойчив к жаре и холоду. Допустимый диапазон температур — от -20 до 65 градусов по Цельсию. Ширина регулируется, аксессуар подойдет почти любому мобильному устройству от габаритного Huawei P40 Pro+ до миниатюрного iPhone 12 mini.

Светильник «книга»

Цена: от 803 руб. вместо 1387 руб.

Самый атмосферный лот — светильник в виде книги. Причем, его тоже можно сворачивать и и разворачивать на 360 градусов. Кнопки питания нет, потому что она не нужна. Открываете «книгу», лампочка включается, закрываете, выключается.

Светильник беспроводной. «Книгу» можно положить на стол, на тумбочку или на диван и читать другую, настоящую книгу при большом количестве света. Заряжается три часа, работает без подключения к питанию 6 часов.

Внешний аккумулятор ROMOSS Sense 8 30000 мАч

Цена: от 1475 руб. вместо 3206 руб.

Пауэрбанк с конским объемом. Xiaomi Mi 10 можно зарядить 4,5 раза, а Samsung Galaxy S20 — 5,5 раз. Другие «банки» с такой емкостью минимум вдвое дороже — Xiaomi Power Bank 3 Type-C 30000mAh стоит 2478 руб.

Совместим с ноутбуком. Разъемов пять: два USB-A, USB-C, micoUSB и Lightning. Большой запас емкости сказался на габаритах: размеры — 116,7 х 8 х 3,28 см, вес — 671 г.

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки Haier HB-QT51S

Цена: 7299 руб. вместо 16 690 руб.

Примените купон и промокод SSBF800

Бюджетный робот-пылесос со всеми необходимыми возможностями. Лучшая модель по соотношению цены и качества. Для сухой и влажной уборки, в приложении есть построение карты дома, добавлен гироскоп.

Высота корпуса — 8 см. Емкость пылесборника — 450 мл, емкость резервуара для воды — 350 мл, мощность всасывания — 700-1000 Па, она регулируется.

Электрическая зубная щетка Oral B 2D

Цена: от 2221 руб. вместо 4532 руб.

В период Черной пятницы подешевеет вдвое. Идеальный момент, чтобы открыть для себя мир электрических зубных щеток. Механика стандартная: нажимаете на кнопку, насадка начинает вращаться, так полость рта прочищается лучше. В подарок идут 4 насадки.

Портативный Bluetooth-динамик 20 Вт

Крупная скидка на портативную колонку. Бренд неизвестный, модель — копия JBL, и звук заметно хуже, чем у оригинала. Но свои деньги вполне окупает. К тому же, оценки положительные, рейтинг магазина высокий, доверять можно.

По характеристикам устройство достойное: Bluetooth 5,0, аккумулятор 1200 мАч, время работы 6-8 часов, защита от воды и пыли IPX5. Доступны пять вариантов цвета: черный, синий, красный, зеленый, камуфляж.

OnePlus 8T

Цена: 41 602 руб. вместо 65 003 руб.

Один из лучших смартфонов по соотношению цены и качества. В Черную пятницу его можно забрать со скидкой до 20%. Главная фишка моделей OnePlus — быстрая зарядка WarpCharge. С ней этот смартфон полностью заряжается примерно за 40 минут. Кроме того, поддерживается быстрая беспроводная зарядка Warp Charge, заряжающая устройство полностью за 35 минут. Емкость аккумулятора 4500 мАч.

Камеры четыре, разрешение — 48 + 48 + 8 + 5 Мпикс, поддерживается видео 4K 60 FPS. Процессор Qualcomm Snapdragon 865, кран 6.55 дюйма, разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

POCO X3 NFC

Цена: 18 990 руб. вместо 22 690 руб.

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Хит этого года от Xiaomi. Лучший смартфон по соотношению цены и качества в ценовой категории 15-25 тысяч рублей. Первое поколение было компромиссным, все внимание было посвящено производительности, третье — универсальное. Устройство мощное, хотя производительность не флагманская, зато впридачу к ней пользователь получает достойные камеру, экран и автономность.

Процессор — Snapdragon 732G, он позволяет записывать 4K-видео с активным HDR. Игры запускаются без ограничений — в PUBG Mobile устройство выдает стабильные 30 fps. Камера устройства достойная — 64+13+2+2 Мпикс. Объем оперативной памяти — 6 Гб, емкость аккумулятора — 5160 мAч, NFC.

AirPods Pro

Цена: 15 915 руб. вместо 22 554 руб.

Промокод: BFRIDAY1000

На Tmall наушники можно взять по самой низкой цене на рынке. Мы делали обзор AirPods Pro и пришли к выводу, что это самые удобные TWS-затычки на рынке.

Комфортнее всего управлять музыкой с их помощью. Сенсоры располагаются на хвостиках и работают с помощью Force Touch, реагируя только на сильное нажатие. Так, можно поправлять затычки, не беспокоясь за рандомные нажатия, их не будет.

Ионизатор AliBester

Цена: 1469 руб. вместо 3124 руб.

Компактный очиститель воздуха. Он гоняет воздух — забирает снаружи, очищает от микрочастиц, вроде пыли, и выпускает очищенный. Причем, он безопасен для людей — в процессе работы он не выделяет озон, поэтому его можно использовать, находясь в комнате.

Карманный обогреватель рук

Цена: 1131 руб. вместо 1795 руб.

Устройство спасет вас в холод — включите его, и оно согреет ваши руки. Заряжается от розетки или компьютера, телефона, планшета.

Не беспокойтесь насчет ожогов. Максимальная температура мини-обогревателя — 50 градусов Цельсия. Время заряда — 1 час, время работы — 10 часов. Добавлен светильник. Можете использовать на улице при слабом освещении или дома вечерами. Плюс светильника — портативность, можно расположить в любом удобном месте.

Компактный обогреватель Xiaomi

Цена: 1935 руб. вместо 2277 руб.

Новинка китайского бренда позволяет экономить электроэнергию. У нее низкая мощность в силу ее миниатюрности, но при этом способна обогреть рабочее место.

Добавлен контроль температуры. Есть все необходимые степени защиты, в частности автовыключение и защита нагревателя от попадания предметов снаружи.

Электрощетка для ванной Doco

Цена: 1898 руб. вместо 3329 руб.

Щетка для водных процедур с вращающейся «головой». Более эффективная альтернатива привычным щеткам и губкам как минимум для спины.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

Цена: 2126 руб. вместо 4088 руб.

Самый популярный фитнес-трекер в мире. В 2020 году эти штуки привлекают еще больше внимания. Это полноценный пульт от смартфона с показом уведомлений и переключением музыки. Кроме того, они отслеживают физическую активность и сон.

Экран OLED с диагональю 1,2 дюйма, распознавание 11 видов тренировок. Из фишек — поддержка магнитного зарядного дока. Подключать браслет к питанию стало проще. NFC нет.

Электрическая вафельница Sonifer

Цена: 1612 руб. вместо 5373 руб.

Прибор для выпекания вафли. Наливаете жидкую массу на доску и жарите, в итоге она принимает форму вафли. Получившееся можно скрутить в рожок для мороженого.





