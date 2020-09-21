На AliExpress стартует распродажа «Охота на тренды». Самое время присмотреть себе товары, которые улучшат вам жизнь.

Собрали 7 практичных и необычных товаров, которые точно вас заинтересуют.

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Коврик для мыши с RGB-подсветкой

Цена: от 218 руб. вместо 357 руб.

Практичный аксессуар, если вы часто сидите за компьютером ночью в темноте. Коврик подсвечивается, вы видите мышь и лучше ориентируетесь на столе. Яркость экрана можно снизить к минимуму, так как освещение стола вообще не требуется.

Питание — через провод. Разъем — microUSB, подключается к ноутбуку или компьютеру. Доступны 4 размера, толщина коврика — 4 мм. Цветов 7: красный, синий, зеленый, фиолетовый, голубой, желтый, белый.

Из отзывов: «Коврик отличный, полностью соответствует описанию по размерам и по внешнему виду. Не скользит по столу, верхняя поверхность приятная на ощупь, мышь скользит очень хорошо. Подсветка достаточно яркая, много цветов, много цветовых режимов».

Карманный обогреватель рук

Цена: 1241 руб. вместо 1773 руб.

Это миниатюрное устройство спасет вас в холод. Оно заряжается от розетки или компьютера, телефона, планшета. Включите его, и оно согреет ваши руки.

Не беспокойтесь насчет ожогов. Максимальная температура мини-обогревателя — 50 градусов Цельсия. Время заряда — 1 час, время работы — 10 часов. Добавлен светильник. Можете использовать на улице при слабом освещении или дома вечерами. Плюс светильника — портативность, можно расположить в любом удобном месте.

Из отзывов: «Все хорошо. Работает и светильник, и обогрев. Инструкция на английском, но разобраться в двух кнопках можно и самому».

Электрический мини-триммер для удаления ворса с одежды

Цена: 730 руб. вместо 775 руб.

Устройство избавит ваши вещи от катышков и приведет в презентабельное состояние. При этом вы примените минимум усилий, девайс автоматический, ваша задача — лишь водить его по ткани.

Работает устройство по принципу пылесоса — ворс собирается в отдельном контейнере. Зарядка — от розетки. Устройство работает от батареек.

Из отзывов: «Отличное качество, рекомендую».

Автоматический дозатор жидкого мыла

Цена: 1407 руб. вместо 2505 руб.

Фишка этой штуки — бесконтактное пользование, так пользование становится более гигиеничным. Поднесите к нему руки, датчик движения определит вас, и устройство сработает.

Дистанция определения рук — 4-5 см, время определения — 0,25 секунды. Материал корпуса — АБС-пластик, угол наклона — 45 градусов.

Из отзывов: «Дозатор работает от четырёх пальчиковых батареек (АА), они в комплект не входят. К основной части дозатора ввинчивается пластиковая ёмкость, которую предварительно нужно заполнить моющим средством. Я взяла обычное жидкое мыло и разбавила его водой, потому что густое мыло не подходит».

Светодиодная лампа-вентилятор

Цена: от 511 руб. вместо 1 085 руб.

Вентилятор она напоминает лишь по форме. Фишка такой лампы — регулировка угла падения света. Если вы размещаете ее как люстру в большой комнате, раскрыть ее стоит на максимум, если же нужно осветить небольшой предмет, вроде растения, то можно на минимум.

Угол открытия лампы — до 90 градусов. Цоколь — E27, мощность на выбор, доступны три варианта: 30, 45 или 60 ватт.

Из отзывов: «Светит очень! ярко. В кухне 4,10 на 2,5 м хватает за глаза. складывается. раскладывается. всё работает. Н афото лопасти вытянутые в реальности чуть короче в остальном все хорошо».

Светильник-увлажнитель воздуха в форме Луны

Цена: 863 руб. вместо 1328 руб.

Два в одном. Внешне это Луна на деревянной подставке, смотрится мистически. Свет теплый.

Емкость резервуара для воды — 880 мл. Тип распыления воды — ультразвуковой, скорость — 30 мл/ч. Питание от розетки.

Из отзывов: «Вещь за свои деньги шик, использую его с маслом лаванды. Работает у меня и день и ночь, заливаю практически полный бак и включаю, работает больше 10 часов. А что касаемо света, так это лучшая дизайнерская идея. 3 вида включения, выбираешь под настроение, хорошо освещает».

Кисточки для чистки наушников

Способ очистить наушники от серы в труднодоступных местах, в частности, решетку динамиков и по углам. В комплекте идут три вида чистящих инструментов.

Из отзывов: «Достойный набор, удобно будет аккуратно чистить наушники, спасибо!»





