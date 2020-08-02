





















В скором времени в продаже появится фитнес-браслет Amazfit Band 6. В его основу легла представленная недавно модель Xiaomi Mi Band 5, но он получил улучшенные характеристики.Один из китайских интернет-магазинов разместил подробную информацию об Amazfit Band 6 на AliExpress, однако затем удалил страницу с описанием товара. Сайт NoteBookCheck подробно законспектировал утечку и сделал несколько скриншотов.Amazfit Band 6 получил примерно такие же характеристики и дизайн, как у Xiaomi Mi Band 5, но у этого браслета также есть датчик SpO2, позволяющий контролировать уровень насыщенности крови кислородом.У новинки цветной сенсорный AMOLED-экран диагональю 1,1 дюйма с разрешением 294×126 пикселей и защитой стеклом с эффектом 2.5D и антимарким покрытием. В настройках доступно более 45 вариантов оформления циферблата (в том числе 2 настраиваемых), фоном можно установить любую картинку, а под экраном размещена сенсорная кнопка навигации по интерфейсу. Ремешки будут выпускаться в чёрном, оливковом и оранжевом цветах. Корпус обладает защитой от воды по стандарту 5ATM.Фитнес-браслет оснащён микрофоном и поддерживает работу с голосовым ассистентом Amazon Alexa, с помощью которого можно настраивать будильник и выполнять другие действия. Не исключено, что эта поддержка будет доступна лишь в некоторых странах.Amazfit Band 6 автоматически отслеживает 11 разновидностей физической активности и заносит статистику в мобильное приложение Amazfit. Также отслеживаются циклы сна и пульс, предусмотрено управление музыкальным плеером и камерой. Поддержка NFC не заявлено, но не исключено, что будет выпущена модификация с возможностью проводить бесконтактные платежи.





Аккумулятор обладает ёмкостью 125 мАч, заряжается за 2 часа с помощью небольшого контактного дока и обеспечивает работу браслета в течение 15 дней при обычном использовании и до 25 дней в экономном режиме. По какой цене бренд Amazfit будет продавать эту новинку, к сожалению, не было указано.







