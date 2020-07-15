





Компания Xiaomi провела онлайн-презентацию продуктов, которые в скором времени появятся в продаже на международном рынке. Часть из них уже выпущена в Китае.В линейку смартфонов Redmi 9 вошли три модели: Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. Все они оснащены процессорами MediaTek, экранами диагональю 6,53 дюйма и стоят недорого — от 99 до 169 евро (от 8 000 до 13 700 рублей).В Redmi 9 установлен экран с разрешением Full HD+ и защитой стеклом Gorilla третьего поколения, процессор Helio G80, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, накопитель 32 или 64 ГБ, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки через USB Type-C (хотя в комплекте адаптер только на 10 Вт). Камера состоит из четырёх сенсоров: главный 13 Мп, ультраширокий 8 Мп, макро 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. Смартфон двухсимочный, поддерживает 4G и обладает модулями NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ИК, а также 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения наушников и слотом для карты памяти объёмом до 512 ГБ.3 + 32 ГБ — 149 евро4 + 64 ГБ — 169 евроRedmi 9A и Redmi 9C внешне и по характеристикам похожи на старшую модель, но обладают урезанными характеристиками. У них экран с разрешением HD+, одинарная камера у Redmi 9A и тройная у Redmi 9C, более слабый процессор Helio G25, нет сканера отпечатков пальцев, 10-ваттная зарядка и порт micro USB. Redmi 9A лишён модуля NFC и получил 2 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтный накопитель, а у Redmi 9C сохранился NFC и 2 или 3 ГБ оперативки и 32 или 64 ГБ постоянной памяти.Redmi 9A стоит 99 евро, а Redmi 9C — 119 евро за версию 2 + 32 ГБ и 139 евро за версию 3 + 64 ГБ.Странным образом в Redmi 9 используется прошивка MIUI 11, а в Redmi 9A и Redmi 9C более свежая версия оболочки — MIUI 12.Телевизионная приставка Mi TV Stick выпускается в Китае в двух версиях — Full HD и 4K, а на международный рынок Xiaomi почему-то решила вывести более простой вариант. У приставки 4-ядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ в накопителе и есть поддержка звука Dolby Audio и DTS.Mi TV Stick вставляется в HDMI-порт телевизора и питается от USB-порта или специального адаптера. Приставка работает на Android TV 9.0 и обладает встроенной поддержкой Chromecast, благодаря чему на неё можно отправлять изображение и музыку со смартфона или планшета. В комплект включён пульт дистанционного управления с отдельными кнопками для быстрого запуска Netflix, Prime Video и Google Assistant.Xiaomi будет продавать Mi TV Stick за 39,99 евро (3 200 рублей).Это изогнутый ультраширокий игровой монитор с 34-дюймовым экраном. Разрешение — WQHD (3440×1440 пикселей), частота обновления 144 Гц, охват спектра sRGB 121%, радиус изгиба 1500R. Среди интерфейсов для подключения два порта HDMI и столько же Display Port.Xiaomi оценила этот монитор в 399 евро (около 32 300 рублей).Беспроводные наушники формата True Wireless, по дизайну схожие с AirPods. Они оснащены драйверами диаметром 14,2 мм, сенсорным управлением, системой активного шумоподавления, держат заряд до 5 часов и при подзарядке от чехла работают до 20 часов. Поддерживается соединение по Bluetooth 5.0 и передача сигнала с кодеками SBC и AAC.Ограниченное время эти наушники будут стоить 34,99 евро, а затем цена увеличится до 39,99 евро (3 200 рублей).Эта модель электросамоката была разработана в сотрудничестве с командой Mercedes-AMG Petronas F1. Она развивает скорость до 25 км/ч и способна проехать до 45 км от одного заряда. Самокат 300-ваттным мотором, двойными тормозами, оснащён LCD-экраном, на котором можно регулировать скорость и режим езды, а также регулировать яркость фар, которые светят вперёд на 10 метров. Конструкция самоката складная. Xiaomi будет продавать его за 499 евро (примерно 40 300 рублей).Это просто переименованная модель MIJIA Electric Scooter 1S, которая относительно давно продаётся в Китае. Она обладает 250-ваттным мотором развивает скорость до 25 км/ч и может проехать от одного заряда до другого не более 20 километров. При падении уровня заряда до 40% автоматически активируется режим сбережения энергии. В производстве этого электросамоката использован авиационный алюминий, из которого изготовлен цельнолитой корпус, выдерживающий человека массой до 100 кг. Xiaomi продаёт этот самокат за 399 евро (примерно 32 300 рублей).