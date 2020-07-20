Xiaomi XiaoAI Smart Mouse

Xiaomi официально сообщила о старте продаж мышки Xiaomi XiaoAI Smart Mouse. Ранее компания собирала средства на её запуск в рамках краудфандинговой программы.

Основная особенность гаджета — голосовой ассистент XiaoAI, распознающий голос пользователя с помощью встроенного микрофона. С его помощью можно вводить тексты, запускать те или иные приложения, а также управлять работой компьютера.

Xiaomi XiaoAI Smart Mouse

Новинка оснащается оптическим сенсором с регулируемым разрешением в диапазоне от 1200 до 4000 DPI. Размеры мышки составляют 115 × 62 × 35 мм, вес — 103 г. Xiaomi XiaoAI Smart Mouse выполнена в симметричном корпусе с антибактериальным покрытием. Подключить устройство к компьютеру можно по Bluetooth или с помощью USB-адаптера.

Аккумулятора на 750 мАч, по словам производителя, хватает на 30 дней автономной работы в обычном режиме использования. Для подзараядки используется порт USB-C. Стоимость новинки составляет примерно 21 доллар по текущему курсу.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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