Apple возродит самый прикольный аксессуар для колонки Beats Pill

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Недавно Apple выпустила обновлённую беспроводную колонку Beats Pill, которая получила ряд значительных улучшений по сравнению с оригинальной моделью. Теперь производитель iPhone запустил классическую рекламную кампанию Beats с персонажами Pill Dude — самыми прикольными аксессуарами для колонок.Бренд Beats выпустил первое поколение колонок Beats Pill в 2012 году, еще до того, как его приобрела Apple. Тогда в рекламной кампании колонки Beats Pill были представлены как живые персонажи, а оригинальных Pill Dude озвучили Тичина Арнольд, Эминем и Крис Рок. Успех этого промо был настолько велик, что Beats начала продавать подставки для динамиков в форме Pill Dude.Похоже, теперь Apple решила возродить легендарные аксессуары Beats Pill Dudes, но пока только в видеороликах.