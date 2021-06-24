



Аналитик компании TF International Минг-Чи Куо уверен, что линейка iPhone 13 станет очень успешной. Он объясняет это несколькими факторами.



Минг-Чи Куо прогнозирует, что в 2021 году Apple продаст 230-240 миллионов смартфонов, а в 2022 году 250-260 миллионов. Это намного больше показателей 2020 года, когда Apple продала 195 миллионов смартфонов.



По мнению аналитика, спрос на смартфоны Apple возрос благодаря созданию моделей со значительно улучшенными характеристиками, а также из-за того, что из продажи пропали флагманские смартфоны Huawei. В США на Huawei наложены санкции, из-за чего этот производитель не может сотрудничать с американскими компаниями и лицензировать сервисы Google для Android (а это крайне отрицательно сказалось на спросе). Ещё недавно Huawei была одним из лидеров мобильного рынка, а теперь её продажи упали почти до нулевой отметки почти во всех странах, в том числе на ключевых рынках.



Минг-Чи Куо указывает, что во второй половине 2021 года компания Apple отгрузит 88 миллионов смартфонов, что на 17% больше, чем в том же периоде прошлого года. Спрос на линейку iPhone 13 будет обусловлен ещё более серьёзным улучшением характеристик относительно прошлогодних моделей. Известно, что в эти смартфоны будет установлен более производительный процессор, аккумуляторы увеличенной ёмкости, улучшенные наборы камер и экраны с переменой частотой обновления, а чёлка в верхней части экрана будет уменьшена.







