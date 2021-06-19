iPhone 13

Автор YouTube-канала ConceptiPhone создал рендер будущего iPhone 13 и показал его на видео. Об этом рассказал ресурс PhoneArena.

Блогер собрал в своем концепте все слухи и утечки об iPhone 13, которые существуют на данный момент. Например, «челка» устройства стала меньше — ранее уже была информация о том, что Apple уменьшит «монобровь» примерно на 30%. Это может быть реализовано благодаря переносу слухового динамика на торец устройства, и на видео эта деталь также учтена. 

iPhone 13

iPhone 13

iPhone 13

Среди прочих внешних изменений можно увидеть два новых цвета — мятный и розовый, а также переработанный блок камер. У слову, объективы камер «по диагонали» мы видели еще в утечках iPhone 12, так что в этом году они вполне могут разместиться именно таким образом. Выглядит это довольно странно — камеры бросаются в глаза, особенно с хромированным ободком вокруг каждого объектива. Такой дизайн больше напоминает смартфоны от Xiaomi. 

iPhone 13

iPhone 13

Ожидается, что iPhone 13 получит Always-On-Display, на котором разместятся статус аккумулятора, часы, дата, а также предпросмотр уведомлений. Кроме того, немало утечек указывают на внедрения ProMotion — или, проще говоря, 120Гц — в дисплеи новинок. Ранее аналитики утверждали, что эту функцию получат только владельцы iPhone 13 Pro и Pro Max, а модели iPhone 13 и 13 mini останутся с дисплеями 60Гц. Это предположение подтверждается утечками от поставщиков запчастей. 


Что касается камер — инсайдеры уверены, что в этом году вся линейка iPhone 13 получит крутую стабилизацию изображения методом «смещения матрицы». Среди актуальных моделей такую фишку имеют только владельцы iPhone 12 Pro Max. И, наконец, инсайдеры предрекали 13-й линейке iPhone увеличенные аккумуляторы. 


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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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