Anbernic анонсировала лучшую бюджетную портативную консоль RG40XX V

Фархад
anbernic

Компания Anbernic представила новую портативную консоль для эмуляции ретроконсолей под названием Anbernic RG40XX V.

Девайс получил дизайн в стиле Anbernic RG351V, но с более футуристичными элементами. В Anbernic RG40XX V установлен 4-дюймовый IPS-дисплей с ультратонкой рамкой и разрешением 640 x 480 пикселей. В глаза сразу бросается уникальный светодиодный аналоговый джойстик, который уже используется в портативке Anbernic RG CUBE.

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Anbernic RG40XX V выйдет в трёх расцветках: белой, чёрной полупрозрачной и фиолетовой. Консоль питается от батареи ёмкостью 3200 мА·ч. Работает девайс на ОС Linux. Также приставка может похвастаться процессором H700 Quad-Core ARM Cortex-153 CPU с видеоускорителем Mali G31 GPU и 1 ГБ ОЗУ. Производитель заявляет, что гаджет сможет эмулировать игры PS1, N64, Nintendo DS, Mega Drive и Dreamcast, а также PSP и десятки других ретро-консолей.

Ожидается, что Anbernic RG40XX V поступит в продажу совсем скоро по цене $69,99.
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Источник:
Retro Dodo
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