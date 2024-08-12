Anbernic анонсировала лучшую бюджетную портативную консоль RG40XX V

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Anbernic представила новую портативную консоль для эмуляции ретроконсолей под названием Anbernic RG40XX V.Девайс получил дизайн в стиле Anbernic RG351V, но с более футуристичными элементами. В Anbernic RG40XX V установлен 4-дюймовый IPS-дисплей с ультратонкой рамкой и разрешением 640 x 480 пикселей. В глаза сразу бросается уникальный светодиодный аналоговый джойстик, который уже используется в портативке Anbernic RG CUBE.Anbernic RG40XX V выйдет в трёх расцветках: белой, чёрной полупрозрачной и фиолетовой. Консоль питается от батареи ёмкостью 3200 мА·ч. Работает девайс на ОС Linux. Также приставка может похвастаться процессором H700 Quad-Core ARM Cortex-153 CPU с видеоускорителем Mali G31 GPU и 1 ГБ ОЗУ. Производитель заявляет, что гаджет сможет эмулировать игры PS1, N64, Nintendo DS, Mega Drive и Dreamcast, а также PSP и десятки других ретро-консолей.Ожидается, что Anbernic RG40XX V поступит в продажу совсем скоро по цене $69,99.