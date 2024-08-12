Вышли новые бета-версии iOS 18 и iOS 18.1 для разработчиков

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Сегодня, 12 августа, компания Apple выпустила шестые бета-версии iOS 18 и iPadOS 18, а также вторые тестовые сборки iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 для разработчиков.Пока неясно, что изменилось в новых бетах, но мы уже скачиваем их, чтобы протестировать и рассказать вам обо всех нововведениях. iOS 18 и iPadOS 18 доступны всем владельцам iPhone и iPad, которые работают на iOS 17, а сборки iOS 18.1 и iPadOS 18.1 только на iPhone 15 Pro/Pro Max и на iPad с чипами M-серии. Последнее связано с добавлением нейросетевых функций Apple Intelligence. В остальном различий между этими версиями нет.Ожидается, что финальный релиз всех новых операционных систем Apple состоится в сентябре.