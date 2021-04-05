Энтузиасту с ником gus33000 в твиттере удалось портировать тестовую сборку Android 12 на смартфон Microsoft Lumia 950 XL. Это устройство было выпущено около шести лет назад и изначально работало на Windows 10 Mobile.
По словам gus33000, после модификации некоторых файлов установка Android 12 заняла больше десяти минут. Некоторые системные файлы пришлось заменять вручную уже после инсталляции новой операционной системы. Как ни странно, после перехода с Windows 10 Mobile на Android 12 смартфон сохранил работоспособность, хотя некоторые его функции оказались недоступны. Работает сенсорный экран, Wi-Fi и Bluetooth, даже можно запускать приложения и игры, установленные из Play Маркета.
Не обошлось и без проблем, связанных с несовместимостью платформы и аппаратной части. На смартфоне недоступна сотовая связь и не работает камера, а из-за отсутствия ускорения графического интерфейса оболочка очень сильно подтормаживает и прорисовывается рывками.
Android 12 официально доступен только некоторым моделям смартфонов Lumia. Ожидается, что официальный релиз этого обновления состоится в конце лета или осенью 2021 года.
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