Смартфоны модельного ряда Samsung Galaxy S21 на процессоре Snapdragon 888 начали работать нестабильно после обновления до Android 12 и One UI 4.0. Об этом сообщает PhoneArena. Частота обновления экрана снизилась со 120 до 60 Гц.
Из-за этого элементы интерфейса смотрятся менее плавными. В настройках увеличить частоту обновления дисплея невозможно. Samsung признала наличие проблемы и начала работу над ее решением.
Проблема наблюдается только у версий с процессором Snapdragon 888, выпускаемых специально для американского рынка, модели на Exynos работают стабильно.
Samsung выпустила One UI 4.0 на базе Android 12 для смартфонов серии Galaxy S21 в середине ноября. Обновление доступно в России. В скором времени обновление станет доступно другим смартфонам Samsung. Ранее был опубликован список устройств Samsung, которые получат One UI 4.0.
В сети уже есть ролик, демонстрирующий новый дизайн следующей версии One UI. Анимаций стало больше — например, в приложении Погоды при скроллинге значки двигаются, меняют цвет, размер и форму. Обновлен ряд фирменных приложений.
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