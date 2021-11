Смартфоны модельного ряда Samsung Galaxy S21 на процессоре Snapdragon 888 начали работать нестабильно после обновления до Android 12 и One UI 4.0. Об этом сообщает PhoneArena. Частота обновления экрана снизилась со 120 до 60 Гц.Из-за этого элементы интерфейса смотрятся менее плавными. В настройках увеличить частоту обновления дисплея невозможно. Samsung признала наличие проблемы и начала работу над ее решением.Проблема наблюдается только у версий с процессором Snapdragon 888, выпускаемых специально для американского рынка, модели на Exynos работают стабильно.Samsung выпустила One UI 4.0 на базе Android 12 для смартфонов серии Galaxy S21 в середине ноября. Обновление доступно в России. В скором времени обновление станет доступно другим смартфонам Samsung. Ранее был опубликован список устройств Samsung, которые получат One UI 4.0.В сети уже есть ролик, демонстрирующий новый дизайн следующей версии One UI. Анимаций стало больше — например, в приложении Погоды при скроллинге значки двигаются, меняют цвет, размер и форму. Обновлен ряд фирменных приложений.