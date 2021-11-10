«Салфетка для ухода за Samsung Galaxy: размером 20х20 см и мягкая, бархатная на ощупь. Она очищает дисплей вашего Samsung Galaxy или другие поверхности, например, мониторы. Для вас, как для члена семьи Samsung, салфетка доступна абсолютно бесплатно. … Нажмите «Войти сейчас», выполните дальнейшие действия по регистрации … и получите по почте салфетку для ухода за Samsung Galaxy».