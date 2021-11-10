Samsung выпустила рекламу, в которой затроллила Apple. На это обратил внимание азиатский ресурс MyDrivers.
Ранее на сайте Apple пользователи обнаружили новый лот — салфетку для протирки экранов «яблочных» девайсов. Это очень качественная и стильная вещь, но многих смутила цена за такой простой аксессуар — $19 или 1990 рублей. На тему «яблочной» тряпочки пошутили все кому не лень — и даже мы — но Samsung, пожалуй, сделала это наиболее удачно.
Корейская компания «пошла ва-банк» и запустила новую промо-рекламу в Германии. На ней изображен владелец смартфона Samsung, протирающий его дисплей темной салфеткой. Надпись на баннере гласит:
«Салфетка для ухода за Samsung Galaxy: размером 20х20 см и мягкая, бархатная на ощупь. Она очищает дисплей вашего Samsung Galaxy или другие поверхности, например, мониторы. Для вас, как для члена семьи Samsung, салфетка доступна абсолютно бесплатно. … Нажмите «Войти сейчас», выполните дальнейшие действия по регистрации … и получите по почте салфетку для ухода за Samsung Galaxy».
Этот гениальный маркетинговый ход всё же имеет некоторые ограничения. Например, владелец смартфона Samsung не может свободно зайти в магазин и заказать салфетку — ему придется ждать приглашения со ссылкой на свой email. Кроме того, промо-акция проводится пока только на территории Германии, а количество счастливых получателей бесплатной ветоши ограничено тысячей человек.
Однако при всех перечисленных ограничениях стоит признать, что Samsung в очередной раз удачно поддела Apple и пропиарилась сама. В комментариях к этой статье в источнике пользователи предложили Apple ответить Samsung в стиле «Глупцы, вы ведь могли бы брать за это деньги!»
Ранее мы рассказали, как iFixit «вскрыли» тряпочку от Apple. Кроме того, в Китае уже есть полный аналог этого аксессуара «занедорого».
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А заодно свой отдел маркетинга уволить ко всем чертям, а так и будет ролики снимать о бесплатной тряпочке, а Apple на этом деньги зарабатывать.
Не умеют придумать что-то своё, так сразу обос*ать.
Это неумно для компании такого масштаба 👎🏿👎🏿👎🏿
Ну акценты расставляет очень верно.
Если в двух словах, довольный Покупатель для них важнее 19.99$.
Вменяемые люди это оценят.
Ложь. Уже давно всю эту тряпочку препарировали и выяснилось, что это совершенно обычная микрофибра, проклеенная между собой.