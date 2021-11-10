Samsung


Samsung выпустила рекламу, в которой затроллила Apple. На это обратил внимание азиатский ресурс MyDrivers.

Ранее на сайте Apple пользователи обнаружили новый лот — салфетку для протирки экранов «яблочных» девайсов. Это очень качественная и стильная вещь, но многих смутила цена за такой простой аксессуар — $19 или 1990 рублей. На тему «яблочной» тряпочки пошутили все кому не лень — и даже мы — но Samsung, пожалуй, сделала это наиболее удачно.

Корейская компания «пошла ва-банк» и запустила новую промо-рекламу в Германии. На ней изображен владелец смартфона Samsung, протирающий его дисплей темной салфеткой. Надпись на баннере гласит:
«Салфетка для ухода за Samsung Galaxy: размером 20х20 см и мягкая, бархатная на ощупь. Она очищает дисплей вашего Samsung Galaxy или другие поверхности, например, мониторы. Для вас, как для члена семьи Samsung, салфетка доступна абсолютно бесплатно. … Нажмите «Войти сейчас», выполните дальнейшие действия по регистрации … и получите по почте салфетку для ухода за Samsung Galaxy».

Samsung

Этот гениальный маркетинговый ход всё же имеет некоторые ограничения. Например, владелец смартфона Samsung не может свободно зайти в магазин и заказать салфетку — ему придется ждать приглашения со ссылкой на свой email. Кроме того, промо-акция проводится пока только на территории Германии, а количество счастливых получателей бесплатной ветоши ограничено тысячей человек.

Однако при всех перечисленных ограничениях стоит признать, что Samsung в очередной раз удачно поддела Apple и пропиарилась сама. В комментариях к этой статье в источнике пользователи предложили Apple ответить Samsung в стиле «Глупцы, вы ведь могли бы брать за это деньги!» 

Ранее мы рассказали, как iFixit «вскрыли» тряпочку от Apple. Кроме того, в Китае уже есть полный аналог этого аксессуара «занедорого». 



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Источник:

MyDrivers MyDrivers

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