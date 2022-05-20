Qualcomm Процессоры

Смартфоны с этим процессором скоро станут самыми желанными. Они «разорвут» конкурентов

Александр


Компания Qualcomm анонсировала выпуск топового процессора для смартфонов и планшетов — Snapdragon 8+ Gen 1. Некоторые производители уже сообщили о готовности начать выпуск устройств с этим чипом.

Ожидается, что первыми смартфонами со Snapdragon 8+ Gen 1 станут Xiaomi 12 Ultra, OnePlus 10 Ultra, Motorola Frontier, Realme GT 2 Master Explorer Edition, iQOO 10 Pro и ASUS ROG Phone 6. Их выпуск запланирован на это лето.

Realme GT 2 Master Explorer Edition уже прошёл тестирование в AnTuTu, где набрал около 1,06 миллиона баллов. Это чуть больше, чем у самых производительных Android-смартфонов, а после оптимизации прошивки, предшествующей его официальному выпуску, он наверняка покажет ещё более впечатляющий результат.



Snapdragon 8+ Gen 1 — улучшенная версия прошлогодней модели Snapdragon 8 Gen 1. Сборка Snapdragon 8+ Gen 1 производится на заводе TSMC по 4-нанометровой технологии, тогда как процессор Snapdragon 8 Gen 1 собирает компания Samsung. Внесённые инженерами улучшения (в том числе повышение тактовой частоты ЦПУ с 3 до 3,2 ГГц) позволили увеличить энергоэффективность процессора на 15%. Прирост производительности центрального процессора и графического чипа составил 10%, а их энергопотребление под максимальной нагрузкой снизилось на 30%, что обеспечит дополнительный час работы при использовании смартфона в игровом режиме. В остальном без изменений: этот процессор по-прежнему поддерживает 5G, Wi-Fi 6E, технологию быстрой зарядки и обработку захваченных камерой фотографий с разрешением до 200 Мп и видео вплоть до 8K, в том числе в режиме SloMo.
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Комментарии

+344
samOsebe
ждем треск при разрывании))
2 часа назад в 20:59
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tellurian
+3701
tellurian
Как и прошлый будет горячим ?
На прошлом много моделей в реальной продаже? Кто-то знает?
2 часа назад в 21:05
#
Вася Вотафаков
+4887
Вася Вотафаков
Устами автора, порвал всех как тузик грелку 😂
час назад в 21:31
#
+124
Fantomas99
энергопотребление снизили, уже зачёт:)
час назад в 21:51
#
Dmitriy
+248
Dmitriy
Помнится Gnusmas Galaxy Note 7 тоже разрывал по полной...
А так да, температуры ныне будут только расти, что в условиях малого пространства в мобилах будет все больше греть аккум, создавать проблемы на платах...
час назад в 21:51
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