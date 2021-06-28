Повышение тактовой частоты суперядра Cortex-X1 с 2,84 до 3 ГГц

Повышение производительности ИИ-блока Qualcomm AI Engine с 26 до 32 триллионов операций в секунду







Компания Qualcomm представила новую мобильную платформу — Snapdragon 888+. Она создана на базе Snapdragon 888 и предлагает ряд улучшений.На самом деле улучшений в Snapdragon 888+ всего два:Остальное в Snapdragon 888+ осталось неизменным. Система-на-чипе по-прежнему создана по 5-нанометровой технологии, обладает 5G-модемом Snapdragon X60, модулем беспроводной связи FastConnect 6900, поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 5, видеоускорителем Adreno 660 и цифровым сигнальным процессором Spectra 580. Прирост производительности будет заметен в ресурсоёмких задачах, прежде всего тех, что используют возможности искусственного интеллекта (это, например, обработка фотографий).Смартфоны на базе Snapdragon 888+ будут выпускать разные производители. О готовности использовать эту платформу уже заявили ASUS, Honor, Xiaomi, Motorola и Vivo.