Snapdragon 888+

Компания Qualcomm представила новую мобильную платформу — Snapdragon 888+. Она создана на базе Snapdragon 888 и предлагает ряд улучшений.

На самом деле улучшений в Snapdragon 888+ всего два:

  • Повышение тактовой частоты суперядра Cortex-X1 с 2,84 до 3 ГГц
  • Повышение производительности ИИ-блока Qualcomm AI Engine с 26 до 32 триллионов операций в секунду

Остальное в Snapdragon 888+ осталось неизменным. Система-на-чипе по-прежнему создана по 5-нанометровой технологии, обладает 5G-модемом Snapdragon X60, модулем беспроводной связи FastConnect 6900, поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 5, видеоускорителем Adreno 660 и цифровым сигнальным процессором Spectra 580. Прирост производительности будет заметен в ресурсоёмких задачах, прежде всего тех, что используют возможности искусственного интеллекта (это, например, обработка фотографий).

Snapdragon 888+

Смартфоны на базе Snapdragon 888+ будут выпускать разные производители. О готовности использовать эту платформу уже заявили ASUS, Honor, Xiaomi, Motorola и Vivo.


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