Анонсирован Xiaomi 14 Ultra — новый камерофон в привычной оболочке

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Дисплей : 6,73 дюйма, AMOLED-матрица, разрешение 3200×1440 пикселей, частота экрана 120 Гц, яркость 3000 нит, Dolby Vision, HDR10+;

: 6,73 дюйма, AMOLED-матрица, разрешение 3200×1440 пикселей, частота экрана 120 Гц, яркость 3000 нит, Dolby Vision, HDR10+; Процессор : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3; Память : 12/16 ГБ оперативной, 256/512/1024 ГБ встроенной;

: 12/16 ГБ оперативной, 256/512/1024 ГБ встроенной; Камеры : основная 50+50+50+50 МП, селфи 32 МП;

: основная 50+50+50+50 МП, селфи 32 МП; Аккумулятор : 5300 мА·ч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт;

: 5300 мА·ч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт; Система: HyperOS на базе Android 14.

12/256 ГБ — 6499 юаней (~85 000 рублей);

16/512 ГБ — 6999 юаней (~91 500 рублей);

16/1024 ГБ — 7799 юаней (~102 000 рублей);

16/1024 ГБ Titanium Edition — 8799 юаней (~115 000 рублей).

Возможности новейшего флагмана представили на презентации в Китае.В большей степени, дизайн новинки пошел по стопам Xiaomi 13 Ultra — также задняя крышка из эко-кожи и массивный круговой блок камер. От плавного подъема верхней части корпуса и скругленного дисплея решили отказаться.Железо обновили до последнего чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который работает в связке с 12 либо 16 ГБ «оперативки». Автономность подняли до 5300 мА·ч. Также смартфон снабдили дополнительной парой чипов T1 для связи со спутником.За качество снимков отвечает дюймовый сенсор Sony LYT-900 с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой. В модуле применяется объектив Leica Summilux c переменной диафрагмой F/1,63—4,0. Он обеспечивает захват света на 205% больше, чем объектив главного модуля iPhone 15 Pro Max. Телевик, перископ и широкоугольная камера используют Sony IMX858 со стабилизацией. Все вышеперечисленные объективы расчитаны на 50 МП. В смартфоне реализована технология Ultra Zoom с 30-кратным приближением. Селфи-камера на32 МП задействует сенсор OmniVision OV32B40. Пост обработкой снимков занимается Xiaomi AISP — фирменная технология с искусственным интеллектом. Смартфон защищен по стандарту IP68.Также были представлены дополнительные аксессуары. Крышка для объектива, которая защищает от царапин блок камер и работает как усилитель спутникового сигнала по цене 699 юаней (~9000 рублей) и набор для удобной фотосъемки за 699 юаней (~9000 рублей). В него входят: два кольца светофильтра и эргономичная ручка с кнопкой затвора и шнурок на руку. Беспроводную докстанцию оценили в 499 юаней (~6500 рублей).Xiaomi 14 Ultra будет доступен в трех расцветках: белая и черная эко-кожа и синий из облегченной керамики.Отдельно был представлен Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition с рамкой из титана.Xiaomi 14 Ultra поступит в продажу уже 27 февраля 2024 года.