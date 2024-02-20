Xiaomi усложнила жизнь пользователям смартфонов

Александр

Фото: Unsplash

Компания Xiaomi ограничит возможность разблокировки загрузчика у своих смартфонов, выпускаемых для китайского рынка. Из-за этого будет усложнена перепрошивка устройства (например, на другой регион), замена MIUI на HyperOS и обратно, получение root-доступа и установка некоторых приложений (например, «Google Камеры»).

В Xiaomi начали «закручивать гайки» с конца 2023 года — запрещая разблокировку загрузчика на MI-аккаунтах с датой создания менее месяца назад, а также не позволяя прибегать к этой операции более трёх раз в год. Теперь же компания отказалась от автоматизации предоставления возможности разблокировки, передав процесс модерации живым сотрудникам. Специалистов, которые работают над этой задачей, у Xiaomi не так много, поэтому они принимают заявки строго по расписанию — по вторникам и четвергам с 10:00 до 16:00 по пекинскому времени.

Эти ограничения касаются только смартфонов Xiaomi, Poco, Redmi и Black Shark, предназначенных для Китая. В случае с международными версиями этих устройств ничего не поменялось, разблокировать их загрузчик по-прежнему можно по заявке, которая обрабатывается в автоматическом режиме в течение суток.

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Источник:
GizmoChina
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