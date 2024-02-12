Xiaomi выпустила ультрадешёвый роутер AX1500 с поддержкой Wi-Fi 6. Его уже можно купить на Али со скидкой

Компания Xiaomi
запустила глобальные продажи нового бюджетного маршрутизатора с поддержкой Wi-Fi 6, а мы уже нашли, где урвать Xiaomi AX1500
по лучшей цене.
Наверняка вы сталкивались с тем, что скорость домашнего интернета не соответствует тарифному плану. В этом отчасти виноват роутер, который предоставляется провайдером. Как правило, это самые дешёвые устройства с базовым набором функций, которые не способны выдавать стабильный сигнал по всей площади квартиры.
К счастью, на рынке полно доступных решений, которые гарантированно прокачают вашу домашнюю сеть. Например, новый маршрутизатор Xiaomi AX1500
обеспечивает скорость до 1500 Мбит/с в диапазонах 5 ГГц и 2,4 ГГц для стабильного соединения по всему дому. Девайс умеет автоматически переключаться между частотами для обеспечения бесперебойной связи.
Кроме того, в нём предусмотрена поддержка mesh-сетей, поэтому вы всегда сможете объединить несколько роутеров Xiaomi в одну большую сеть для расширения зоны покрытия. Для любителей развлечений можно настроить приоритет скорости только на игры или фильмы. Среди прочих особенностей новинки — шифрование WPA3 и технология BSS Coloring для минимизации помех.
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можно урвать всего за 2749 рублей
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