Первым банком, который присоединился к платформе «Сбербанка» для оплаты покупок с помощью QR-кода «Плати QR» стал «Тинькофф». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банков.



Новая функция уже доступна в приложении «Тинькофф» для iOS, в версии для Android она появится чуть позже. Для оплаты покупки пользователям необходимо отсканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, с помощью камеры смартфона, а затем ввести сумму покупки и подтвердить операцию. Функция находится в разделе «Платежи».



«Сбербанк» запустил функцию оплаты по QR-коду в августе 2019 года. В большинстве случае она используется в торговых точках, где отсутствует возможность приема карт. Система создавалась в качестве конкурирующей платформы для аналогичного сервиса Центробанка. Ранее, в 2018 году «Тинькофф» присоединился к системе «Сбербанка» денежных переводов по номеру телефона.





