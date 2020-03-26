

Аккумулятор с емкостью 455 мАч обеспечивает до 14 дней автономной работы. Он заряжается от специального магнитного порта, который расположен сзади. Новинка получила довольно круглый AMOLED-экран. GT2e работают на Huawei HiSilicon Hi1132, с 4 ГБ флэш-памяти и используют Bluetooth 5.1 для подключения. Имеется поддержка iPhone с iOS 9 и выше, а также смартфонов на Android 4.4 и более новыми версиями операционной системы.







Huawei также анонсировала новую беспроводную акустическую систему Sound X. В работе над гаджетом принимал участие французский бренд Deevialet, который позволил использовать свою запатентованную технологию обработки сигналов SAM (Speaker Active Matching) и фирменную симметричную систему динамиков Push-Push. Внутри расположен двойной сабвуфер мощностью 60 Вт и восемь полуторадюймовых излучателей мощностью по 8 Вт каждый.



Компания сообщила о поддержки технологии Huawei Share для потоковой передачи музыки со смартфона с EMUI 10.1. Помимо этого можно использовать WiFi direct или Bluetooth.



Смарт-часы GT2e поступят в продажу в начале апреля по цене 199 евро, а колонка Sound X будет выпущена в начале лета 2020 года.