





Компания Huawei проводит онлайн-трансляцию мероприятия, на котором будут показаны новые смартфоны серии P40.Ожидается, что там же представят ещё несколько новинок. Каких — должно стать сюрпризом, но если судить по утечка, можно ожидать новые беспроводные наушники Freebuds 3 и беспроводное зарядное устройство.Трансляция ведётся на русском языке, начало — 26 марта в 16:00 по московскому времени.