Компания Huawei проводит онлайн-трансляцию мероприятия, на котором будут показаны новые смартфоны серии P40.
Ожидается, что там же представят ещё несколько новинок. Каких — должно стать сюрпризом, но если судить по утечка, можно ожидать новые беспроводные наушники Freebuds 3 и беспроводное зарядное устройство.
Трансляция ведётся на русском языке, начало — 26 марта в 16:00 по московскому времени.
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У нас есть подкаст и его видео-версия
Ожидается, что там же представят ещё несколько новинок. Каких — должно стать сюрпризом, но если судить по утечка, можно ожидать новые беспроводные наушники Freebuds 3 и беспроводное зарядное устройство.
Трансляция ведётся на русском языке, начало — 26 марта в 16:00 по московскому времени.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Хотя предполагаю, что ценники вряд ли будут значительно ниже Samsung'ов (на сравнительно схожие по позиционированию модели).