Компания Huawei проводит онлайн-трансляцию мероприятия, на котором будут показаны новые смартфоны серии P40.

Ожидается, что там же представят ещё несколько новинок. Каких — должно стать сюрпризом, но если судить по утечка, можно ожидать новые беспроводные наушники Freebuds 3 и беспроводное зарядное устройство.

Трансляция ведётся на русском языке, начало — 26 марта в 16:00 по московскому времени.



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У нас есть подкаст и его видео-версия

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