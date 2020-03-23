





Компания Huawei объявила о начале приёма предзаказов на складной смартфон Mate Xs в России. Устройство оценено в 199 990 рублей, о чём сообщается в пресс-релизе.В сложенном состоянии Mate Xs представляет собой 6,6-дюймовый смартфон с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2480×1148 пикселей, а в разложенном его экран достигает диагонали 8 дюймов. Производитель решил не делать вырезы под фронтальную камеру, а вместо этого можно использовать основной модуль в сложенном состоянии. Усиленный шарнирный механизм состоит из более чем 100 компонентов.Новинка работает под управлением процессора Kirin 990, помимо этого устройство готово к использованию в сетях 5G. Конструкцию питает батарея на 4 500 мАч с возможностью подзарядки до 80% за 30 минут с помощью адаптера SuperCharge мощностью 55 Вт. Huawei Mate XS оснащается основной камерой с разрешением 40 Мп и светосилой f/1.8, не обошлось без поддержки искусственного интеллекта для улучшения изображений в различных условиях съемки. В комплекте с основным датчиком имеется 8-мегапиксельный телеобъектив (f/2.4) с поддержкой 3-кратного оптического и 30-кратного цифрового зума. Также не обошлось без 16-мегапиксельной сверхширокоугольной линзы (f/2.2) и 3D-сенсора для определения глубины.В качестве операционной системы используется фирменная оболочка EMUI 10 на базе Android 10 со встроенными сервисами Huawei вместо сервисов Google. Дата начала продаж Mate Xs в России пока неизвестна.