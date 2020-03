Компания Huawei провела онлайн-презентацию новых флагманских смартфонов. Были представлены три модели: P40, P40 Pro и P40 Pro Plus.В базовой модели P40 используется экран Overflow диагональю 6,1, загнутый с четырёх сторон (включая даже верхнюю и нижнюю, что большая редкость для смартфонов). По словам Huawei, такой дизайн был вдохновлён формой, которая образует вода, доверху налитая в чашку. В P40 Pro и P40 Pro Plus использован такой же экран, но большей диагонали — 6,58 дюйма при разрешении 2640×1200 пикселей. Частота обновления экрана — до 90 Гц.В экраны встроен сканер отпечатков пальцев, который занимает на 30% больше площади, чем у прошлогодних моделей серии P30, и срабатывает на 30% быстрее. Разблокировать смартфоны также можно с помощью ИК-сканера лица, встроенного во фронтальную камеру.Основная камера в смартфонах серии P40 состоит из нескольких сенсоров, визуально объединённых в один общий модуль, немного выступающий на фоне задней части корпуса.Во всех смартфонах применяется 50-мегапиксельная камера с сенсорами RYYB (красный, жёлтый, жёлтый, синий) размером 1/1,28 дюйма. У смартфонов серии P30 40-мегапиксельная камера с сенсорами 1/1,7 дюйма, а у iPhone 11 Pro ещё более «простая» — 12-мегапиксельная с сенсорами 1/2,55 дюйма.В P40 также используется 16-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 8-мегапиксельный телевик с 3-кратным оптическим зумом.У модели P40 Pro набор вспомогательных камер побогаче: 40-мегапиксельный ширик с линзой кинематографического уровня, 12-мегапиксельный телевик с 5-кратным оптическим зумом и сенсором RYYB, а также ToF-датчик для измерения глубины изображения. Поддерживается 50-кратное цифровое фотоувеличение.P40 Pro Plus получил ещё более впечатляющие фотовозможности. В качестве вспомогательных камер, помимо того, что есть у P40 Pro, используется 8-мегапиксельный сенсор с перископической телефото-линзой, обеспечивающей 10-кратный оптический зум.Само собой, многократное зумирование требует хорошей стабилизации, и здесь с ней полный порядок: она обеспечена как главной 50-мегапиксельной камере, так и телевику. Более того, нежелательные эффекты от тряски нивелируются обработкой изображения с помощью системы искусственного интеллекта.Что касается защиты от воды, у P40 Pro и P40 Pro Plus она усиленная — по стандарту IP68, а у базовой модели P40 более простая — IP53.Смартфоны снимают видео с разрешением до 4K (в том числе с эффектом замедления) и настройкой значения ISO до 51200 для получения съёмки хорошего качества даже в темноте.Фронтальная камера во всех моделях одинаковая: 32 Мп + ToF-сенсор и ИК-сканер. Поддерживается автоматическая фокусировка, что может сильно пригодится для съёмки селфи.Все три модели работают с процессором Kirin 990 собственного производства Huawei. В него встроен модем 5G, а также нейронный модуль, который в том числе отвечает за снижение энергопотребления и увеличения производительности в тех задачах, которые это требуют.В P30 установлен аккумулятор ёмкостью 3800 мАч, а P40 Pro и P40 Pro Plus получили батареи увеличенной ёмкости — 4200 мАч. Старшие модели поддерживают 40-ваттную зарядку через порт USB Type-C и беспроводную зарядку (40-ваттные адаптеры с поддержкой стандарта Qi будут продаваться отдельно).И, наконец, самый главный момент: что с Android? По-прежнему без сервисов Google? Да, без них, но Huawei прилагает множество усилий к тому, чтобы пользователям они не потребовались. Компания развивает собственный магазин приложений AppGallery и привлекает к нему разработчиков популярных приложений и игр.В смартфонах серии P40 впервые используется обновлённая оболочка EMUI 10.1 с предустановленным софтом Huawei — например Meetime, который представляет собой аналог FaceTime на смартфонах Apple. С его помощью пользователи смартфонов Huawei могут общаться друг с другом в видеочате с разрешением Full HD.Huawei также анонсировала запуск голосового ассистента Celia, который на начальном этапе будет поддерживать английский, французский и испанский языки. Он сможет находить информацию в интернете, рассказывать о погоде, устанавливать будильник, напоминания и прочее подобное.P40 и P40 Pro появятся в продаже в различных цветовых оформлениях и даже с матовым корпусом, который не будет собирать отпечатки пальцев. P40 Pro Plus получил керамический корпус. Дата старта продаж и цены будут объявлены позже.