





Компания AOPEN представила на российском рынке игровой монитор начального уровня 27E1BI. Он оборудован 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 75 Гц. Новинка имеет поддержку фирменного набора технологий защиты зрения VisionCare 1.0, что обеспечивает безопасный рабочий и игровой процесс и позволяет проводить длительные игровые сессии без вреда для здоровья.Новинка получила минималистичный внешний вид, что позволяет монитору вписаться в любой интерьер. Экран имеет условно конструкцию, что позволяет создавать «бесшовные» конструкции из нескольких мониторов. Подставка занимает немного места на столе и позволяет менять угол наклона от -5° до 15°, чтобы настроить комфортное положение экрана. Имеется и поддержка VESA-крепления, что дает возможность поместить монитор на стену и освободить рабочее пространство. Для подключения к источнику сигнала присутствует порт HDMI 1.4 и VGA.AOPEN 27E1BI оборудован 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей. Экран обладает широкими углами обзора, уровнем яркости 250 нит и высоким коэффициентом контрастности. Имеется поддержка технологии Acer ComfyView, которая предотвращает появление бликов и позволяет располагать монитор в любом месте, не боясь попадания на экран солнечных лучей или света от других источников. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству NTSC на 72%. Технология Black Boost обеспечивает отображение глубокого черного цвета и дает возможность настройки затемнения, что актуально в играх.Частота обновления изображения составляет 75 Гц при подключении по HDMI. Новинка поддерживает фирменный набор технологий защиты зрения VisionCare 1.0: Acer Flicker-less (уменьшает мерцание подсветки), Acer BlueLightShield (снижает свечение синего спектра света) и Low Dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения).AOPEN 27E1BI уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 17 490 рублей.