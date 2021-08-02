





Ресурс DigiTimes сообщает, что компания из Купертино планирует использовать интегрированные пассивные устройства (IPD) в микросхемах будущих iPhone и других своих устройствах. Применение IPD, по сути, позволяет вместить еще больше технологий в микросхему, и сделать ее компактнее и производительнее. Освободившееся пространство Apple планирует использовать для установки более крупных батарей.Новый патент компании, был опубликован в июне. В отчете Apple сказано, что применение интегрированных пассивных устройств в периферийных чипах iPhone, iPad, и MacBook позволит сделать новые устройства тоньше и освободить в них место для аккумуляторов большей емкости. Аналитики компании уверены, что спрос на IPD резко возрастет в ближайшем будущем. Отчет о цепочке поставок показывает, что Apple будет только расширять использование этой технологии.Пока нет точных сведений, когда Apple будет внедрять новую разработку, но известно, что компания уже одобрила план TSMC по массовому производству IPD. Вероятно, она может быть частью технологии 3DFabric, предназначенной для следующего поколения 3-нм процессоров TSMC. По слухам, данную технологию стоит ждать уже в iPhone 2023 года. Однако в случае с Apple никогда нельзя быть до конца уверенным, что компания сдержит обещание и увеличит емкость батарей. Вместо этого она может просто сделать новые устройства тоньше.