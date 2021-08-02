





Оператор сотовой связи «МегаФон» проводит акцию и предоставляет некоторым своим абонентам подписку на музыкальный сервис Apple Music сроком на полгода.Возможность оформить подписку появляется в мобильном приложении «МегаФон». Это индивидуальное предложение, то есть такой подарок доступен не всем абонентам, а лишь некоторым — те, что были выбраны алгоритмами оператора. В любом случае есть смысл зайти в личный кабинет и посмотреть, подарят вам подписку или нет.Некоторым пользователям тарифной линейки #БезПереплат оператор дарит 12 месяцев подписки на Apple Music.Также можно попробовать подключить подписку, набрав USSD-команду *365# кнопка вызова. Если предложение вам доступна, подписка активируется.Бесплатную полугодовую подписку на Apple Music можно оформить независимо от того, использовали вы пробный период или нет. Абонентская плата за этот сервис составляет 169 рублей в месяц. Таким образом «МегаФон» позволяет вам сэкономить более 1000 рублей. Если вы не собираетесь использовать сервис на платной основе, не забудьте отключить подписку незадолго до окончания действия промо-периода. В том случае, если у вас уже оформлена платная подписка через Apple, вы можете отменить её, часть неизрасходованных средств вернётся на ваш счёт, с которого вы осуществили оплату.