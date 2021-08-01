Титановые Apple Watch Series 6 оказались недоступны для покупки в США и других странах мира. Об этом сообщает инсайдер Bloomberg Марк Гурман и издание MacRumors.
Причем, часы недоступны для получения как доставкой, так и самовывозом. Журналисты делают вывод, что аксессуары в таком корпусе просто были сняты с производства.
По словам Гурмана, Apple, вероятно, произвела небольшое количество титановых часов Apple Watch и остановила его «несколько месяцев назад» , чтобы переключить внимание на Series 7, но партия закончилась преждевременно, поскольку компания недооценила спрос на часы в таком корпусе.
Ранее стало известно, что дизайн Apple Watch Series 7 может кардинально поменяться в этом году. Аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple приведет дизайн смарт-часов в соответствие с другими своими устройствами. Как именно могут измениться часы, мы рассказали здесь.
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