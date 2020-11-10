One more thing? Apple явно умеет нагнать интригу для второй осенней презентации новых продуктов. Впрочем, уж мы-то кое о чем точно догадываемся. 

Apple 10 ноября, трансляция

Например, догадываемся, что речь пойдет о новых моделях компьютеров, работающих на собственном процессоре компании вместо ставшего за много лет привычным чипа Intel. Кроме того, после презентации наверняка станет доступна для загрузки новая версия операционной системы macOS Big Sur со значительными изменениями в дизайне интерфейса, а кое-где и функциональности. Не удивимся, что список новых продуктов на этом не закончится, однако не будем гадать дальше очевидного. Пусть нас все-таки ждут какие-то еще сюрпризы. Оставайтесь на этой странице и следите за нашей трансляцией — расскажем про все новинки максимально оперативно в режиме реального времени.



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