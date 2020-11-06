iPhone 5s

Компания Apple обновляет не только актуальные устройства, но и не забывает о старых. Конечно, «древние» модели не получают никаких новых возможностей, однако обновления для них не стоит игнорировать, ведь они закрывают выявленные проблемы, в том числе связанные со стабильностью работы и информационной безопасностью.

Обновление iOS 12.4.9 получают следующие модели устройств:

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPad Air первого поколения
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
  • iPod touch шестого поколения

Apple также обновила Apple TV третьего поколения до прошивки с номером версии 8.4.3.

Пользователи старых смартфонов, планшетов и плееров на iOS могут скачать апдейт по Wi-Fi, зайдя в «Настройки» -> «Общие» -> «Обновление программного обеспечения». Обладатели Apple TV третьего поколения могут найти обновление в системном меню приложения «Настройки».

Как уже было упомянуто, эти обновления небольшие, они не добавляют устройствам никаких новых функций и возможностей, а лишь устраняют обнаруженные ранее уязвимости и баги, а также повышают стабильность работы и производительность операционной системы.

Напомним, что Apple также выпустила релизные обновления iOS 14.2, iPadOS 14.2, watchOS 7.1с ЭКГ для Apple Watch в России, сборку macOS Big Sur 11.0.1 в версии Golden Master для разработчиков, tvOS 14.2 для Apple TV четвертого и пятого поколений и накопительное обновление для macOS Catalina 10.15.7 с исправлениями в системе безопасности.


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