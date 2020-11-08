MagSafe Duo Charger

Компания Apple расширила линейку беспроводных зарядных устройств MagSafe — в ней появился зарядник MagSafe Duo Charger, рассчитанный на два гаджета.

MagSafe Duo Charger уже добавлен в российский интернет-магазин Apple, но пока не продаётся, и на него даже нельзя оформить предзаказ. Дата поставки тоже не раскрывается, но цена уже известна — 129 долларов в США и 13 990 рублей в России.

С помощью MagSafe Duo Charger можно заряжать одновременно смартфон и смарт-часы или наушники Apple с максимально возможной скоростью. Зарядник может складываться пополам для удобства переноски. У него магнитные площадки для надёжной фиксации устройств, а одна из площадок ещё и поворотная, благодаря чему часы можно разместить под любым углом с наклоном. В комплект, помимо самого зарядника, входит метровый кабель UBS Type-C, а сетевой адаптер нужно приобретать отдельно (Apple рекомендует 20-ваттный).

Примечательно, что MagSafe Duo Charger в несколько раз дороже одинарной зарядки MagSafe — она гораздо доступнее и стоит 39 долларов или 3 990 рублей.

Когда-то Apple планировала выпустить беспроводное зарядное устройство AirPower, рассчитанное сразу на три гаджета. Компания отказалась от этой идеи из-за технологической сложности реализации, хотя подобные зарядники выпускают различные производители, в том числе Samsung.


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