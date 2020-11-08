Компания Apple расширила линейку беспроводных зарядных устройств MagSafe — в ней появился зарядник MagSafe Duo Charger, рассчитанный на два гаджета.
MagSafe Duo Charger уже добавлен в российский интернет-магазин Apple, но пока не продаётся, и на него даже нельзя оформить предзаказ. Дата поставки тоже не раскрывается, но цена уже известна — 129 долларов в США и 13 990 рублей в России.
Примечательно, что MagSafe Duo Charger в несколько раз дороже одинарной зарядки MagSafe — она гораздо доступнее и стоит 39 долларов или 3 990 рублей.
Когда-то Apple планировала выпустить беспроводное зарядное устройство AirPower, рассчитанное сразу на три гаджета. Компания отказалась от этой идеи из-за технологической сложности реализации, хотя подобные зарядники выпускают различные производители, в том числе Samsung.
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У некоторых смартфоны в 2 разв дешевле стоят...
Но вот это нокешних конечно полный ахтунг)))
Подождём.
Или надо в вакууме хранить?
Тупорылые вы идиоты, те кто это пишет. Apple отказалась от AirPower ТОЛЬКО потому, что не смогла сделать так, чтобы ЛЮБОЙ гаджет, будь то часы, смартфон, наушники, мог располагаться на платформе ГДЕ УГОДНО, и при этом заряжаться. ВСЕ ТРИ, ГДЕ УГОДНО, и при этом заряжаться. Компания Самсунг НЕ СДЕЛАЛА такую зарядку, НИКТО В ЭТОМ МИРЕ НЕ СДЕЛАЛ ТАКУЮ ЗАРЯДКУ. Бараны, ска!