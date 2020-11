На один день раньше запланированного срока обладатели игровых консолей Xbox получили доступ к приложению Apple TV с поддержкой сервиса Apple TV+. Изначально его релиз был запланирован на 10 ноября — день, когда стартуют продажи Xbox Series S и Series X.Apple TV поддерживается не только на новых консолях Microsoft, но и на приставке предыдущего поколения — Xbox One.Благодаря Apple TV, пользователи консолей Microsoft получат доступ примерно к тысяче фильмов и сериалов, в том числе с озвучкой на русском языке. На Xbox можно будет пользоваться сервисом Apple TV+ с эксклюзивным контентом, каналами Apple TV, смотреть новые и популярные фильмы, а также получать индивидуальные рекомендации.В приложении Apple TV для Xbox также реализован полноценный доступ к iTunes — там пользователи могут покупать или брать в аренду контент или брать видео, которые были приобретены ранее.Кроме того, обладателям консолей Series X и Series S станут доступны приложения таких стриминговых сервисов, как Netflix, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket и многих других. Эти приложения уже можно установить на Xbox One.В скором времени Apple TV появится на игровых консолях Sony. С 12 ноября это приложение можно будет установить на PlayStation 4 and PlayStation 5.