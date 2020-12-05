Компания Apple согласилась бесплатно заменять экраны iPhone 11, y которых возникла проблема с реагированием на нажатия. Эта проблема затрагивает лишь небольшую часть устройств.
На сайте Apple сообщается, что проблемными оказались некоторые экземпляры iPhone 11, выпущенные в период с ноября 2019 по май 2020 года. В целом эта модель оказалась беспроблемной, и её гарантийная поддержка осуществляется в общем порядке.
Проверить, распространяется ли расширенная гарантия Apple на ваш экземпляр iPhone 11, можно на сайте Apple. Для этого нужно указать серийный номер устройства, а специальный сервис сверит, когда оно было произведено. Обратиться в сервисный центр можно в любой стране Apple независимо от того, где продан смартфон.
Замена экрана возможна только в том случае, если с ним возникают проблемы.
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