Apple добавила в AirPods Pro 2 функции iOS 18

Пока они доступны только в бета-версии прошивки для разработчиков.
Обновление уже доступно для загрузки. Среди нововведений: управление Siri и звонками головой. Например, при входящем звонке кивните, если хотите принять вызов или помотайте головой, чтобы отклонить звонок.
Появилась функция «Изоляция звука» (Voice Isolation) — уменьшает громкость фоновых звуков при разговоре. А функция «Персонализированное пространственное аудио» (Personalized Spatial Audio) добавляет пространственный звук в игры.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Прошивка доступна только разработчикам. Ее официальный релиз ожидается после выхода iOS 18 в сентябре 2024 года.