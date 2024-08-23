Apple добавила в AirPods Pro 2 функции iOS 18

Артем
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Пока они доступны только в бета-версии прошивки для разработчиков.

Обновление уже доступно для загрузки. Среди нововведений: управление Siri и звонками головой. Например, при входящем звонке кивните, если хотите принять вызов или помотайте головой, чтобы отклонить звонок. 
Появилась функция «Изоляция звука» (Voice Isolation) — уменьшает громкость фоновых звуков при разговоре. А функция «Персонализированное пространственное аудио» (Personalized Spatial Audio) добавляет пространственный звук в игры.

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Прошивка доступна только разработчикам. Ее официальный релиз ожидается после выхода iOS 18 в сентябре 2024 года.
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Источник:
Macrumors
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