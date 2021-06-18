Доля Intel на рынке процессоров для ноутбуков упадет в 2022 году. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок. Причина — переход Apple с процессоров компании на собственные чипы ARM.Это решение снова негативно скажется на положении компании. Осенью прошлого года Apple анонсировала переход с Intel на ARM и сказала, что полный переход на новую архитектуру займет два года. Получается, к 2022 году доля Intel упадет ниже 80%. Уже в этом году объем заказов от Apple снизится на 50%.Ранее издание Bloomberg сообщало, что Apple тестирует новые высокопроизводительные процессоры для компьютеров с 32 вычислительными ядрами. Их выход тоже подорвет позиции Intel на рынке процессоров для компьютеров.В 2020 и 2021 годах Apple представила ряд устройств на процессоре M1. Также есть информация, что серийное производство процессора M2 уже началось. Возможно, мы увидим устройства на них уже в конце текущего года