Приложение для профессиональной работы с фотографиями Capture One наконец-то получило поддержку процессора Apple M1. По словам разработчиков, это обеспечит значительный прирост производительности.Сообщается, что запуск Capture One на Mac M1 значительно быстрее по сравнению с компьютерами на Intel. Импорт фотографий с помощью нового Advanced Importer ускорился до 2 раз, а управление каталогами и альбомами теперь на 50 процентов быстрее. Помимо этого, редактирование с помощью кистей стало более плавным.Пользователи Capture One на компьютерах Mac с процессорами M1 получают дополнительное преимущество в плане производительности. Глава компании Рафаэль Орта объяснил, что поддержка чипов Apple для них была приоритетной задачей. Они приступили к работе сразу после анонса перехода на WWDC в прошлом году. Наряду с поддержкой M1, была улучшена кодовая база для Windows путем устранения устаревшего кода, а это означает, что пользователи других операционных систем получат небольшое повышение производительности.Напомним, Capture One — это ближайший аналог Lightroom. У приложения широкий набор функций и несколько эксклюзивных инструментов. А еще Capture One можно использовать без подписок методом единовременной покупки.