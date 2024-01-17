Apple ещё даже не выпустила Vision Pro, а китайцы вовсю продают подделки

Фархад
Vision Android

Канадский YouTube-блогер Льюис Хилсентегер (Unbox Therapy) выпустил обзор гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, но есть один нюанс: гаджет произведён не компанией из Купертино, а собран в китайских подвалах.

Визуально и в выключенном состоянии девайс вполне легко выдать за оригинал, но если присмотреться, то у китайской подделки вместо колёсика Digital Crown есть три физические кнопки. Да, и сами материалы корпуса отвратительные, а сборка оставляет желать лучшего.



Само собой, эти очки из Гуанчжоу не отслеживают положение глаз и не поддерживают управление жестами. Тут всё реализовано очень примитивно — «бегать» по интерфейсу можно только с комплектного пульта.

Тем не менее Лью всё-таки нашёл несколько плюсов у этого гаджета:
  • Картинка в виртуальной реальности — сомнительно, но окей;
  • Интерфейс под VisionOS кривой, но не слишком ужасный;
  • Цена — $500.

Ещё на этот шлем можно устанавливать Android-приложения, которые будут работать только в 2D, а также гаджет можно подключать к смартфонам, консолям и компьютерам по USB-C, чтобы использовать вместо монитора.

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Скорее всего, скоро появятся более качественные и более доступные подделки на Vision Pro. Остаётся только ждать, когда они наводнят рынок AR/VR-гарнитур, как это уже было с AirPods и Apple Watch.
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Источник:
Unbox Therapy
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Комментарии

Mers
+4782
Mers
Поржал с этого момента🤣
32 минуты назад
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