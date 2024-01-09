Люк Скайуокер, Тони Старк и Док Браун засветились в новой рекламе Apple

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым рекламным роликом в честь скорого старта продаж своей первой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.В видео под названием «Приготовьтесь» нам показали, как многие культовые персонажи фильмов и телешоу надевают маски, очки, шлемы и другие подобные аксессуары. В короткий ролик попали сцены из фильмов «Звёздные войны», «Фантастический мистер Фокс», «Молодой Франкенштейн», «Пипец», «Вверх», «Железный человек», «Человек-муравей», «Звездный путь», «Снупи», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Назад в будущее».Видео заканчивается слоганом «Приготовьтесь», поскольку до начала продаж гарнитуры Vision Pro осталось всего несколько недель.