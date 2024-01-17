Полноценная Apple Vision Pro попала в руки журналистов. Вот что они думают о главной новинке Apple этого года

Фото: Apple



Компания Apple пригласила представителей СМИ на предрелизное тестирование своей гарнитуры, и журналисты поделились своими ощущениями. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, предварительный показ прошел в Нью-Йорке — авторы нескольких зарубежных изданий смогли сами попробовать и протестировать Vision Pro. Подобное мероприятие уже проходило после WWDC 2023, но тогда СМИ видели что-то среднее между прототипом и предсерийным образцом с существенными ограничениями. Теперь же Apple дала в руки полноценную гарнитуру, которую вскоре будет продавать всем.







Фото: Apple



Журналистка из Engadget провела с гарнитурой на голове около 20 минут и написала, что «испытывала боль» из-за веса устройства. Когда стандартное крепление с одним ремнем поменяли на Dual Loop Band, вес стал распределяться гораздо лучше, но к девайсу всё равно придется привыкать.



Другой сотруднице Engadget пришлось довольно долго подбирать правильную посадку гарнитуры, чтобы обеспечить прилегание к лицу. Когда гарнитура сидела свободно, текст в ней был расплывчатым. Здесь тоже выручил ремень Dual Loop. Девушка из The Verge отметила, что гарнитура способна «испортить вашу прическу», причем у людей с длинными волосами они будут сбиваться в кучу возле заднего крепления ремешка.



Что касается опыта использования, то журналисты отметили высокое качество изображения. Ни в одном из режимов или сценариев они не заметили пикселей. Один из авторов написал, что чувствовал себя погруженным в сцену и одновременно отрешенным от нее, поскольку ничего в виртуальном мире не взаимодействовало с ним.





Фото: Apple

Журналистка из Engadget провела с гарнитурой на голове около 20 минут и написала, что «испытывала боль» из-за веса устройства. Когда стандартное крепление с одним ремнем поменяли на Dual Loop Band, вес стал распределяться гораздо лучше, но к девайсу всё равно придется привыкать.Другой сотруднице Engadget пришлось довольно долго подбирать правильную посадку гарнитуры, чтобы обеспечить прилегание к лицу. Когда гарнитура сидела свободно, текст в ней был расплывчатым. Здесь тоже выручил ремень Dual Loop. Девушка из The Verge отметила, что гарнитура способна «испортить вашу прическу», причем у людей с длинными волосами они будут сбиваться в кучу возле заднего крепления ремешка.Что касается опыта использования, то журналисты отметили высокое качество изображения. Ни в одном из режимов или сценариев они не заметили пикселей. Один из авторов написал, что чувствовал себя погруженным в сцену и одновременно отрешенным от нее, поскольку ничего в виртуальном мире не взаимодействовало с ним.

«Я посмотрел на небольшую рукописную записку, которую Тони Старк явно оставил, и почувствовал, что почти могу ее подобрать. Когда мы переключились на среду Татуина, меня поместили в кабину лендспидера Люка Скайуокера, и когда я потянулся, чтобы схватить рулевое управление, то увидел перед собой собственные руки», — Engadget.



Что касается виртуальной клавиатуры, то она вызвала смешанные эмоции. Судя по всему, для выбора определенной клавиши требуется сделать щипок пальцами, и это серьезно замедляет процесс печати. Один из журналистов отозвался о ней как об «одной из самых разочаровывающих» частей демонстрации, а другой назвал процесс печати «неуклюжим».