Apple не продаст вам Vision Pro, пока вы не отсканируете себя со всех сторон

Компания Apple раскрыла больше подробностей об оформлении предзаказа на дорогущую гарнитуру Vision Pro.
Оказывается, при оформлении заказа нужно будет отсканировать своё лицо и голову с помощью iPhone или iPad в приложении Apple Store, чтобы компания смогла подобрать правильный размер ремешка и подкладки Vision Pro.
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Стоит отметить, что Apple уже использует приложение Head Measure and Fit, но только для разработчиков, тестирующих Vision Pro. Судя по всему, компания решила применить этот подход и к обычным покупателям.
Вдобавок пользователям, которые носят очки, нужно будет загрузить предписание врача с нужной диоптрией в приложение Apple Health.
Из плюсов — Apple планирует разрешить гравировку Vision Pro, но неясно, в каком месте она будет расположена.
Напомним, продажи Apple Vision Pro стартуют в пятницу, 2 февраля.