Apple не продаст вам Vision Pro, пока вы не отсканируете себя со всех сторон

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Компания Apple раскрыла больше подробностей об оформлении предзаказа на дорогущую гарнитуру Vision Pro.Оказывается, при оформлении заказа нужно будет отсканировать своё лицо и голову с помощью iPhone или iPad в приложении Apple Store, чтобы компания смогла подобрать правильный размер ремешка и подкладки Vision Pro.Стоит отметить, что Apple уже использует приложение Head Measure and Fit, но только для разработчиков, тестирующих Vision Pro. Судя по всему, компания решила применить этот подход и к обычным покупателям.Вдобавок пользователям, которые носят очки, нужно будет загрузить предписание врача с нужной диоптрией в приложение Apple Health.Из плюсов — Apple планирует разрешить гравировку Vision Pro, но неясно, в каком месте она будет расположена.Напомним, продажи Apple Vision Pro стартуют в пятницу, 2 февраля.