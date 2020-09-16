Презентация Apple не была скучной, несмотря на отсутствие iPhone 12. Вас явно удивили iPad Air и Apple Watch SE. Первые — дизайном, вторые — самим фактом существования.

Презентация Apple говорит о ряде изменений в позиционировании устройств и стратегии компании. Ниже — главные выводы.

Революции не было. Зато выпущены потенциальные бестселлеры

Самые заметные премьеры презентации Apple Watch SE и iPad Air. Первые породили новую линейку часов, вторые предложили корпус с радикальным редизайном.

При этом, ни одно из устройств не сделало революцию в мире технологий. Они просто удачно воспользовались бэкграундом других устройств Apple.

Watch SE повторяют маркетинговый ход iPhone SE и XR — заменили гаджеты прошлых лет и стали более привлекательными просто за счет новизны. iPad Air же сделали радикально обновленный корпус более доступным, чем в iPad Pro.

По функциональности прорыва нет. Замер кислорода в крови уже есть в часах на Android, датчик отпечатка пальца на боковой грани — тоже популярное решение у устройств с IPS-экранами. При том, что планшеты и умные часы — направления, где Apple безальтернативный лидер. И на главном ивенте года не было показано ни одного прорывного устройства.

Незаметное нововведение — процессор A14, созданный по 5-нанометровому техпроцессу. Но решение не достойно роли главной премьеры ивента. Процессоры — нишевая тема, а фишка чипов Apple — работа с дополненной реальностью — раскроется, когда мы начнем хоть как-то ее применять.

Так что посыл презентации: устройства Apple стали доступнее.

Теперь вы лучше ориентируетесь в устройствах Apple

Другой посыл презентации: теперь вы выберете девайс Apple в зависимости от суммы, которую готовы за них заплатить. Все время ивента, кроме части по Apple Watch и Apple One, посвящено устройствам-альтернативам лучшим.

Готовы купить самый дорогой iPad — берите Pro (2020), представленный этой весной. Нужен планшет попроще, но с современными решениями — новый Air. Хотите доступный, ваш выбор — iPad 8го поколения.

Нужны самые совершенные смарт-часы с максимальной функциональностью — Series 6, менее функциональные, но современные — SE, бюджетные — Series 3.

Ранее это было заметно только с iPhone: топ — 11 Pro и 11 Pro Max, выбор по умолчанию — 11, доступное решение — SE. Теперь же все четко разграничено среди всех устройств.

Приложения и подписки — будущее Apple

В плане программного обеспечения премьеры две: комбо-подписка Apple One и приложение для тренировок на смарт-часы Apple Fitness+.

Первая — возможность оптимизировать расходы. Мы и так, и так оформляем подписки на кино, музыку и прочее. Apple One — шанс сделать то же самое, только один раз, и платить при этом меньше, чем суммарно за каждую подписку.

Второе — способ сделать смарт-часы еще лучше как гаджет для тренировок. В Fitness+ доступны видеотренировки, которые можно просматривать на различных гаджетах Apple. Теперь они предоставляют весь необходимый пакет возможностей: контроль времени, углубленный анализ физической активности, инструкции по тренировкам.

Подписки уже играют важную роль для Apple. В четвертом квартале они спасли ее отчет, показав рост в прибыльности параллельно со спадом спроса на iPhone. Решения 2020 года — способ еще увеличить их важность. Постепенно по значению для компании они восходят на второе место после iPhone.

В чем проблема презентации?

Устройства получились практичными. Единственная проблема — они нишевые. Девайсы станут популярными только по меркам своих направлений.

Вполне вероятно, что Apple Watch SE будут самыми популярными смарт-часами в мире. По данным Counterpoint Research, в топ-2 самых продаваемых умных часов входят Apple Watch Series 5 и Series 3.

Кроме того, в России шансы на популярность низкие. 24 990 рублей за часы и 55 990 рублей за планшет — много для нашего рынка.

Впрочем, компания и не претендовала на большее. Ивент был нишевым. Зато позиции в направлениях, где Apple нет равных, укреплены.





