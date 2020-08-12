Тим Кук — самый неоднозначный топ-менеджер в индустрии смартфонов. Он сделал Apple самой дорогой компанией в мире, хоть и ненадолго, и сам стал миллиардером, но производитель iPhone почти перестал удивлять и вести за собой конкурентов.

Издание The Wall Street Journal рассказало, как мистер Кук руководит Apple. Акценты делались на управление подчиненными. «Айгайдс» также сравнил работу основателя компании и его преемника. Вот какие изменения наблюдаются в продуктах и имидже Apple.

Стив Джобс совершенствовал мир в реальном времени, Тим Кук смотрит в будущее и обеспечивает Apple лидерство в нем

В эпоху Стива Джобса модели iPhone меняли восприятие смартфона и их набор возможностей. Например, первая модель заставила отказаться от стилуса. СЕО верил, что между человеком и контентом не должно быть границ, а этот аксессуар им и был. Кроме того, аксессуар постоянно терялся.

Основатель Apple был догматичен. Когда на рынке появились Samsung Galaxy с увеличенными экранами и размерами, он не поэкспериментировал так же, а высмеял конкурентов: «Они не помещаются в руку полностью. Никто не захочет покупать такое».

При Тиме Куке Apple совершенствует индустрию, только незаметно, а на первый план выходят другие изменения. Айфоны лучше всех работают с дополненной реальностью, в последнем поколении стоит чип U1, позволяющий быстро передавать данные и определять местоположение с точностью до сантиметра.

Стив Джобс менял мир, Тим Кук подстраивается под него

Джобс вел за собой пользователей и не обращал внимания на их пожелания. Компании должны рационально оценивать устройства и думать, как они улучшат повседневную жизнь.

Великая цитата основателя Apple: «Люди не знают толком, чего они хотят, пока ты не покажешь им это. Вот почему я никогда не полагаюсь на исследования рынка. Наша задача — прочесть то, чего еще нет на странице».

Тим Кук — полная противоположность предшественника. Он, наоборот, изучает тренды, желания аудитории и следует им по мере необходимости. В 2014 году, спустя три года после его назначения на пост главы, вышел iPhone 6 Plus, по дизайну и размерам похожий на Android, с огромным корпусом и экраном 5,5 дюйма.

То поколение восприняли холодно и посчитали, что Кук зря отказался от идей Джобса. Время показало, что он был прав — смартфоны увеличились, потому что их роль возросла, а тот дизайн используется до сих пор, спустя шесть лет после первого релиза.

Тим Кук больше нацелен на прибыль

Апофеоз конъюнктуры компании — iPhone SE, с наружным сканером отпечатка пальца и кнопкой «Домой». И он оказался успешным. Просто владельцы шестых, седьмых и восьмых айфонов привыкли к компактному корпусу, маленькому экрану и кнопке домой. Соответственно для них SE — оптимальный выбор.

В августе 2011 года Стив Джобс ушел с поста главы Apple. На тот момент Apple занимала третье место по капитализации. Уже в первом квартале 2012 года компания из Купертино выбилась в лидеры, обогнав нефтяную корпорацию ExxonMobil.

Далее путь Apple — сплошные финансовые рекорды: первая в мире компания с капитализацией в триллион долларов, рекордная квартальная прибыль в 2018 году. Очевидно, что приоритеты сменились: компания преобразовала мобильный рынок и установила законы, по которым он живет до сих пор, теперь можно подумать о прибыли и укреплении положения.

Кук подхватил Apple на подъеме и сделал лучше. Так, компания получила возможность экспериментировать и смогла выйти на новые рынки, вроде смарт-часов (Apple Watch) и смарт-колонок (HomePod).

Стив Джобс эксцентричный, Тим Кук сдержанный

Как мы сказали выше, Джобс жестко прошелся по Samsung Galaxy. Это не единственный случай, когда топ-менеджер так делал. Он называл Adobe ленивыми, а насчет Google отрицал их соответствие слогану «Не причиняй зла».

Самый яркий эпизод был в документальном фильме «Триумф ботаников». Там Стив прошелся по Microsoft Билла Гейтса: «Единственная проблема Microsoft — у них абсолютно нет вкуса. Я имею в виду не мелочи, а в общем. У них нет своих идей, в их продуктах нет культуры».

Тим Кук вежливый, сдержанный и интеллигентный. В его публичной карьере отсутствуют словесные перепалки с другими топ-менеджерами.

Показательно его поведение летом 2016 года после катастрофы со взрывающимися аккумуляторами в Samsung Galaxy Note 7. Журналист CNBC спросил мнение топ-менеджера о ситуации очевидно в поисках сенсационного комментария. Кук ответил максимально сдержанно и деликатно: «Приветствуем тех, кто поменял Note 7 на iPhone».

Ни одного упрека конкурента. Напротив, он выразил ему уважение и сказал, что считал Galaxy Note 7 серьезным конкурентом iPhone 7.

Хотя пространства для перепалок с конкурентами масса. Те же китайцы. В 2018 году все до единого скопировали «челку» от iPhone X. Кук мог подать в суд за нарушение патентных прав. В итоге СЕО даже словесно не указал на подражание.

И это плюс для компании. Она может не концентрироваться на конкуренции с другими брендами, а работать на повышение лояльности уже имеющейся аудитории.





