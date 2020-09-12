Мы почти не обращаем внимания на смарт-часы. Фитнес-трекеры — недорогие и доступные, поэтому они привлекают внимание и пачками расходятся на AliExpress. Смарт-часы предлагают чуть больше возможностей, но стоят, как правило, от 10 000 рублей, минимум в 5 раз дороже условного Xiaomi Mi Band. Поэтому не вызывают интереса.

Параллельно среди смарт-часов появился новый тренд — следовать за Apple Watch по дизайну. Умные часы были чуть ли не единственным направлением, где Apple не копировали конкуренты. Модели на Android предлагали круглые экраны и дизайн как у механических часов. Это были Huawei Watch, Honor Watch, Samsung Galaxy Watch и другие. В 2020 году все изменилось. Рассказываем, как. На примере недавно вышедших устройств.

Huawei Watch Fit

Цена: 9000 рублей.

Это первые часы компании с прямоугольным экраном. смысл такого дизайна — уместить на экран больше данных. Диагональ — 1,64-дюйма, тип матрицы — AMOLED. Вторая фишка корпуса — вес (39 граммов), в этом плане часы схожи с гораздо более миниатюрными фитнес-браслетами).

Это спортивные часы. Они предлагают 96 программ для фитнеса. Кроме того, в них добавлены анимированные видеоуроки Quick-workout Animations. Их 12, а упражнения 44.

Автономность — один из плюсов часов. В классическом режиме они работают до 5 дней, в режиме экономии — до 10. Поддерживается быстрая зарядка, с ней для работы в течение дня достаточно 5 минут питания. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту 5 ATM, с ними можно нырять и плавать.

realme Watch

Цена: 5000 рублей.

Первые умные часы компании. Их фишка — цена, они стоят как хит AliExpress — Xiaomi Amazfit Bip. Логичный ход — просто интересный, но не необходимый девайс предлагать за доступную цену.

Параметры экрана стандартные для 2020 года. Диагональ — 1,4 дюйма разрешение — 320 х 320 пикселей, плотность — 323 пикселя на дюйм. Справа на корпусе находится физическая кнопка управления.

realme Watch мониторят частоту сердечных сокращений круглосуточно и определяют уровень кислорода в крови. Часы подойдут и для фитнеса. Доступны 14 видов упражнений.

Другие возможности — стандартные для смарт-часов. Они отображают дату, время, прогноз погоды, уведомления из приложений, информацию о звонках и сообщениях. Можно управлять музыкальным плеером и спускать затвор камеры. Корпус защищен по стандарту IP68. В общем, допустимый минимум для умных часов.

OPPO Watch

23 000 и 30 000 рублей.

Эти часы выпущены в двух версиях — китайской и международной. Не путайте, если заказываете с AliExpress. У глобальной версии операционная система Wear OS от Google, процессор Qualcomm Snapdragon 3100 и отсутствует поддержка eSIM.

Доступны две модели — на 41 и 46 мм. У первой экран с диагональю 1,6 дюйма и разрешением 320 х 360 пикселей, у второй диагональ составляет 1,91 дюйма, а разрешение 402 х 476 пикселей. Экраны — AMOLED с изогнутыми краями.

Память — 1 + 8 Гбайт, аккумулятор — 300 мАч для младшей версии и 430 мАч для старшей. Производитель заявляет до 24 часов работы без подзарядки в классическом режиме и 14 дней в режиме энергосбережения для младшей версии и 36 часов / 21 день — для старшей.

Добавлены Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2 LE, GPS и NFC. Есть оптический датчик сердечного ритма. В общем, полноценные конкуренты Samsung Galaxy Watch, главных флагманов среди смарт-часов.

Samsung Galaxy Watch 3

Цена: 30 000 и 35 000 рублей.



Эти аксессуары сохранили классический дизайн часов на Android. Внешне они напоминают механические часы — экран круглый, коронки две, комплектные ремешки выполнены из искусственной кожи.



И как ни странно, по возможностям они больше всех похожи на Apple Watch. А именно — они мониторингом физической активности и состояния здоровья. В новом поколении Galaxy Watch появились датчик измерения уровня кислорода в крови, артериального давления и ЭКГ.

Добавлены жесты. Например, чтобы ответить на звонок, нужно сжать кулак, а чтобы отключить будильник — встряхнуть рукой.

Часы выпускаются в двух версиях — 41 (экран 1,2 дюйма) и 45 мм (экран 1,4 дюйма). Фишка корпуса — легкий вес (49,27 г и 53,8 г соответственно). Защита от воды и пыли — IP68.

Прямоугольный экран — то, что стоило позаимствовать

Прямоугольный экран — это удобно. они полностью отображают текст и графики, под рамку они не залезают. мертвой площади при этом на дисплее минимум.

Телевизор, планшет, смартфон — у всех устройств дисплеи именно такой формы. После этого пользоваться смарт-часами с круглым дисплеем непривычно. Странно, что смарт-часы массово перешли на нее только в 2020 году, спустя 6 лет после того, как направление начало стремительно развиваться.





