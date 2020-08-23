Капитализация Apple достигла $2 триллионов, капитализация Apple достигла $1 триллиона два года назад, стоимость акций Apple упала после того, как продажи iPhone почти не увеличились — вы точно видите эти новости в лентах.

По ним можно судить об успешности компании. Есть прогресс — акции растут, стагнация и неоправданные ожидания инвесторов — падают.

Но давайте разберемся подробнее, что такое капитализация компании, можете ли вы купить акции Apple и насколько это будет прибыльно?

Что такое капитализация и для чего она придумана?

Чтобы получить финансирование, компания начинает продавать акции на фондовой бирже. Их покупки проводятся через банки, они следят за честностью сделок, одинаковые оценки акций позволяют объективно сравнивать компании друг с другом.

Банк определяет стоимость одной акции. Капитализация — общая сумма всех акций.

Другое определение капитализации — это сумма, которую инвестор заплатит, если решит купить компанию полностью прямо сейчас.

Владеть акциями — значит владеть долей в компании. Это инвестиция — покупка акций с целью увеличить прибыль. Соответственно, инвесторам выгодно, чтобы акции росли. Чем стремительнее развивается компания, тем выше спрос на ее акции.

Причем, ее уровень меняется постоянно. Если ввести в Google «Apple капитализация», на графике вам отобразятся изменения за день в течение каждых 5 минут.

Динамика капитализации Apple за один день.

На фондовой бирже проводятся тысячи акций ежесекундно, а сделки совершаются чуть ли не каждую минуту, отсюда такая скорость. Например, компания может побить рекорд, но показатель удержится лишь на несколько минут. Так было с Apple до рекорда — она на недолгое время достигла $1,77 трлн.

Акции продают и покупают. Зачем?

Компания размещает акции, чтобы увеличить бюджет. Она зарабатывает деньги на продаже продукции, но ей становится мало. Чтобы получить больше денег, она размещает свои акции на бирже и продает себя по кусочкам (акциям).

Люди покупают акции, компания получает деньги на реализацию идей. Затем акции продолжают самостоятельную жизнь — инвесторы продают их между собой на бирже по разной цене.

Частные инвесторы покупают акции, чтобы перепродать их дороже. Они заинтересованы в росте акций и не рассчитывают, что компания поделится с ними частью прибыли.

«Корпорации не несут обязательств по выкупу акций у своих акционеров. Именно поэтому, стоимость (котировки) акций определяется только соотношением спроса и предложения на открытом рынке ценных бумаг. Основной целью при покупке акций частным инвестором является последующая их продажа по более высокой цене», — говорится в статье инвестиционного холдинга ФИНАМ.

Что влияет на капитализацию?

Основной показатель — спрос на акции компании. Чем выше, тем дороже. Инвесторы перепродают акции между собой. Чем больше успехов у компании, тем выше шанс выгодно продать ценные бумаги.

Условно, Tesla продала рекордное количество электрокаров за квартал. Инвесторы хотят купить ее акции, и их цена вырастает. У владельцев есть смысл ее продать — они отдадут ценные бумаги дороже, чем покупали.

Пафосные презентации — это способ привлечь инвесторов.

А Meizu бедствует, слабо продавая смартфоны, и просит госфинансирования, чтобы не обанкротиться. Соответственно, инвесторы думают как бы быстрее продать ценные бумаги, но покупать ее акции никто не хочет, и их стоимость стремительно падает.

То же самое с Apple. В августе этого года $2 трлн. были достигнуты после публикации успешного финансового отчета компании. В ноябре 2018 года ее капитализация рухнула ниже $1 трлн тоже после выхода финансового отчета. В нем говорилось, что продажи iPhone не сильно выросли, а инвесторы ждали скачка.

Капитализация — это сложно. Слишком много факторов влияют на стоимость компании

Это была базовая схема работы фондового рынка. В реальности все сложнее. Акции — это не лотерея, тут для заработка от инвестора требуется грамотный просчет ходов. Существует множество факторов, влияющих на стоимость акций.

Как мы выяснили выше, все вращается на спросе на ценные бумаги. Инвестиционный холдинг ФИНАМ выделяет три фактора, влияющих на желание приобрести акции: перспективы получения прибыли, потенциальные дивиденды (деньги, которые вам платит компания, акциями которой вы владеете) и финансовое состояние компании.

«Цена акции определяется этими тремя основополагающими факторами, именно ими руководствуются инвесторы, сравнивая акции с другими доступными им инвестиционными возможностями», — говорится в статье.

Важнейший фактор — перспективы компании. Чем они выше, тем привлекательнее акции. Вспомните сцену из «Волка с Уолл Стрит», где Джордан Белфорд продавал акции компании с офисом-сараем. Он говорил, что в ближайшее время она совершит технологический прорыв, соответственно, инвестору фирма показалась привлекательной, потому что параллельно с успехом ее акции вырастут.

Публичные высказывания топ-менеджеров особенно сильно влияют на капитализацию. В 2019 году Илону Маску запретили писать в Twitter о Tesla без предварительного согласия юриста компании. Кроме того, он выплатил штраф в $20 млн за твит, еще $20 млн заплатила Tesla.

В одном из твитов бизнесмен говорил, что может вновь сделать производителя электрокаров частной компанией, выкупив все акции на рынке по $420. В результате стоимость акций автопроизводителя обвалилась в тот же день на 10%. Комиссия по ценным бумагам США заподозрила, что его твит был попыткой манипуляции стоимостью ценных бумаг Tesla.

Что такое биржи и как они регулируются?

Биржи бывают товарные, фондовые, валютные, фьючерсные, опционные. Apple размещается на фондовой бирже. Они регулируют рыночную экономику, на них размещаются частные компании.

Здание Нью-Йоркской фондовой биржи.

По данным 2016 года, в мире насчитывалось 250 фондовых бирж. Они делятся по странам, виду деятельности компаний и прочим факторам. Биржа Apple — NASDAQ. Она специализируется на акциях технологических компаний. С ней же работает производитель электрокаров Tesla.

Она входит в список самых популярных мировых бирж. Вот топ-10 по капитализации по состоянию на июль 2020 года:

1. Нью-Йоркская фондовая биржа

2. NASDAQ

3. Японская биржевая группа

4. Шанхайская фондовая биржа

5. Euronext

6. Гонконгская фондовая биржа

7. Шэньчжэньская фондовая биржа

8. Лондонская фондовая биржа

9. Фондовая биржа Торонто

10. Бомбейская фондовая биржа

Здание биржи NASDAQ, на которой размещает акции Apple.

Цена акций устанавливается без участия какого-либо регулятора. Она меняется в зависимости от состояния индустрии, в которой существует компания, поведения инвесторов и множества других факторов. Повлиять на стоимость ценных бумаг может любая совокупность событий.

Зато биржа контролирует покупку и продажу акций. С ними можно быть уверенными, что компания не корректирует стоимость своих акций, и инвесторы на них не влияют. Стороны не участвуют прямо в торгах, все операции выполняются через посредников, брокеров.

Самые дорогие компании, кроме Apple

Компания PwC опубликовала рейтинг самых дорогих компаний с марта по июнь 2020 года. Каждая извлекла выгоду из пандемии коронавируса, либо же чего-то добилась до ее начала.

Топ-5 выглядит следующим образом:

Нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ее Apple обошла по капитализации и второй в мире достигла показателя в $2 триллиона.

1. Saudi Aramco ($1,733 трлн). Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. В декабре 2019 года компания провела самую крупную в истории сделку по первичному размещению акций.

2. Apple ($1,581 трлн). Инвесторы поверили в перспективы iPhone с 5G.

3. Microsoft ($1,543 трлн). Американская IT-компания. Ее технологии понадобились для перевода сотрудников на удаленную работу в период пандемии коронавируса.

4. Amazon ($1,376 трлн). Американская IT-корпорация. В этом году ее капитализация превысила отметку в $1 триллиона. Этому способствовало повышение спроса на онлайн-покупки из-за пандемии коронавируса и установление ограничений на передвижение в США.

5. Alphabet ($966 млрд). Американская IT-корпорация, владеющая Google. Разбогатела на рекламе.

На фондовом рынке в топ-100 компаний доминируют две страны — США (1-е место) и Китай (2-е место).

Кто покупает акции Apple и могу ли их приобрести я?

Приобрести их может кто угодно, кто может вложить минимальную сумма. Американские медиа уделяют так много внимания капитализации компаний, потому что в стране распространено инвесторство.

Здание Нью-Йоркской фондовой биржи.



В акции вкладывают 35% населения, средняя доходность от вложений в акции — 11,5% от суммы вложения. Самые распространенные цели инвестирования: погашение кредитов, финансовое благополучие и пенсионные накопления. Чем успешнее компания, тем больше денег получают ее инвесторы.

Вы тоже можете купить акции Apple. Делается это через брокера. Чтобы понять, как именно это делать, когда покупать акции и как выгодно их продавать, вам нужны консультации самих брокеров или трейдеров с большим опытом.

Мы же рассказали, как компания привлекает дополнительные инвестиции, почему бизнес ориентируется на показатели на бирже и почему он важен обычным людям. В США, где развита культура инвестиций, покупка iPhone — вложение в свое будущее.





