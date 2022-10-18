Apple

Apple готова к анонсу новых iPad

Фархад

iPad Pro 2021

С самого утра мы ждём анонса новых планшетов от компании из Купертино. Фирменный онлайн-магазин закрыт на обновление, а значит, релиз состоится в ближайшие минуты.

Интерес к анонсу новых iPad подогревает глава Apple Тим Кук — в своём твиттере он опубликовал тизер с хэштегом «#TakeNote», который является отсылкой к стилусу Apple Pencil и возможностям ‌iPad‌ для работы с заметками.




По слухам, сегодня мы получим пресс-релизы с анонсами новых ‌iPad Pro с чипом M2, беспроводной зарядкой MagSafe, двумя новыми четырехконтактными разъёмами и обновлённой камерой, а также базового iPad 10-го поколения с 10,5-дюймовым дисплеем, портом USB-C, плоскими гранями, процессором A14 Bionic и сканером Touch ID в кнопке питания.

А какой девайс больше всего ждёте вы?

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Источник:
Tim Cook
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Комментарии

lonelysoul
+334
lonelysoul
"А какой девайс больше всего ждёте вы?" — MacBook Pro 14 M2 Max по госцене 😀
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