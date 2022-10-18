Apple

Названы сроки выхода гибкого iPad

Фархад

iPhone Fold


Apple планирует выпустить первый складной планшет в 2024 году, сообщают аналитики CCS Insight. За ним последуют смартфоны с гибкими дисплеями. Отраслевые источники утверждают, что компания хочет проверить надёжность складных панелей на iPad, прежде чем внедрять их в iPhone. По слухам, инженеры уже тестируют девайс с гибким 20-дюймовым дисплеем в стенах кампуса в Купертино. За разработку нового поколения гибких панелей с ультратонким защитным стеклом отвечает давний партнёр Apple — LG Display.

Интересно, что глава аналитической фирмы DSCC Росс Янг, который за последние несколько лет зарекомендовал себя в качестве авторитетного инсайдера, ожидает выхода складного iPad не раньше 2026 года. Возможно, он уже получил информацию о сроках предполагаемых заказов на новый тип панелей от производителей дисплеев.

С годами популярность складных устройств растёт благодаря усилиям Samsung, Huawei, Oppo, Asus и других компаний, поэтому выход девайса с гибким экраном от Apple является лишь вопросом времени.

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Источник:
MacRumors
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