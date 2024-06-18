Apple готовит дешёвый Vision Pro, который сможет позволить себе каждый

Фархад
AVP concept

Журналисты портала The Information поделились эксклюзивным инсайдом относительно планов Apple по выпуску более дешёвой и урезанной версии гарнитуры Apple Vision Pro. Её релиз запланирован на конец 2025 года.

Инсайдеры также заявили, что разработка более мощной гарнитуры Vision Pro 2 была приостановлена, поскольку компания решила ускорить выход более доступного девайса. Вероятно, Apple возобновит работу над Vision Pro в будущем.

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Изначально компания планировала, что в следующем поколении линейки Vision будут представлены две модели: дешёвая — Vision Air, а также дорогая — Vision Pro. Однако теперь отраслевые источники уверены в выходе только одного девайса.

Отметим, что именно Джек Ма из The Information первым раскрыл дизайн Apple Vision Pro за 2 года до официального анонса. Этим источникам точно можно доверять.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+927
Paspartu
Я возьму, если будет по цене двух айфонов
18 июня 2024 в 21:00
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