Apple готовит дешёвый Vision Pro, который сможет позволить себе каждый

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Журналисты портала The Information поделились эксклюзивным инсайдом относительно планов Apple по выпуску более дешёвой и урезанной версии гарнитуры Apple Vision Pro. Её релиз запланирован на конец 2025 года.Инсайдеры также заявили, что разработка более мощной гарнитуры Vision Pro 2 была приостановлена, поскольку компания решила ускорить выход более доступного девайса. Вероятно, Apple возобновит работу над Vision Pro в будущем.Изначально компания планировала, что в следующем поколении линейки Vision будут представлены две модели: дешёвая — Vision Air, а также дорогая — Vision Pro. Однако теперь отраслевые источники уверены в выходе только одного девайса.Отметим, что именно Джек Ма из The Information первым раскрыл дизайн Apple Vision Pro за 2 года до официального анонса. Этим источникам точно можно доверять.